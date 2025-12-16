Erik Källgren har inte spelat en enda match den här säsongen och har istället fått lämna över ansvaret till Collin Delia och Damian Clara. Inför kvällens drabbning mellan Brynäs och KalPa i den sista CHL-kvartsfinalen är det dock Källgren som vaktar kassen.

Erik Källgren. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån.

Senaste gången Erik Källgren vaktade kassen var i fjolårets final mellan Luleå och Brynäs. Den här säsongen har målvakten varit skadad sedan första nedsläppet och har inte vaktat kassen i en enda match. Idag ser dock den NHL-meriterade stockholmaren ut att vara på väg mot en comeback.

Under kvällen drabbar Brynäs samman med det finska Liiga-laget KalPa i kvartsfinalen av Champions Hockey League – vid vinst går Brynäs vidare till en CHL-semifinal.

Källgren var en viktig del av fjolårets lagbygge och lyckades ta Brynäs till final som nykomlingar. Han noterades för 89,1 i räddningsprocent över 32 matcher i grundserien, samt 85,5 över elva matcher i slutspelet. Under fjolåret valdes han dessutom av Sam Hallam för att representera landslaget, där blev det dock bara ett framträdande och 77,8 i räddningsprocent.

Brynäs målvaktssida har varit under kritik under säsongen, framförallt amerikanen Collin Delia har underpresterat. Över sju matcher har 31-åringen noterats för en räddningsprocent på 79,1.

Source: Erik Källgren @ Elite Prospects