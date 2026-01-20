Brynäs fick en bra start på returmötet mot Frölunda. Sedan lämnade målvakten Erik Källgren isen efter halva den första perioden – efter att ha fått en egen backs klubba i ansiktet.

Erik Källgren lämnar isen efter händelsen framför mål.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Erik Källgren och Brynäs är tvungna att vinna med minst två mål mot Frölunda för att ta sig vidare i CHL. I Frölundaborg fick också Brynäs en bra start när Johannes Kinnvall satte 1-0 tidigt i matchen. Bortalaget fick då kontakt och var då bara ett mål bakom.

Sedan tog det inte många minuter innan en märklig situation uppstod.

Det blev stökigt framför Brynäs mål, och Erik Källgren hamnade i en obekväm situation. Målvakten åkte till bänken och blev ompysslad. Sedan lämnade han även planen och åkte in i omklädningsrummet. In kom istället Damian Clara i Brynäs mål.

På reprisbilderna kunde vi sedan se att det var en egen backs klubba som träffade honom i ansiktet. Kort därefter kom 1-1 av Frölunda när Isac Heens prickade in kvitteringen.

Efter drygt tio minuter återvände sedan Erik Källgren till kassen.