Enzo Corvi gav sig på Jonathan Davidsson.
Enzo Corvi gav sig på Jonathan Davidsson.
Champions Hockey League

Sänkte Skellefteå-forwarden – med rak höger

Publicerad 12 september 2026 17:16
Simon Eld
Simon Eld
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Skellefteå säkrade en säker 6–2-seger mot Davos under lördagens CHL-omgång. Dock kom den inte helt utan ett pris. Jonathan Davidsson sänktes nämligen av en rak höger från Enzo Corvi.
– Den där var alldeles för våldsam för att kallas en tvåa för roughing, säger Viaplays Jonatan Lindquist.

Enzo Corvi gav sig på Jonathan Davidsson.
Enzo Corvi gav sig på Jonathan Davidsson.
Foto: Bildbyrån (montage).

Det var med nio minuter kvar att spela av lördagens Champions Hockey League-möte med Davos som Jonathan Davidsson, med fler i Skellefteå AIK, hamnade mitt i en stökig situation. Måns Forsfjäll hade rappat till schweizarnas målvakt i bröstet efter en räddning, och Davidsson fyllde på med en tackling. 

I slutändan blev det Enzo Corvi, som tagit emot tacklingen, som fick det största straffet. 

Den tidigare OS-centern tappade humöret och slängde fram en rak höger – rakt i ansiktet på Jonathan Davidsson. Skellefteå-forwarden blev liggandes en kort stund, men kom sedan snabbt upp på benen. 

– Jag trodde Forsfjäll skulle åka för slashing här. Davidsson åker för att han går in i situationen och Corvi får en femma för att han är alldeles för aggressiv. Utvisningen på Rasmus Bergqvist låter vi vara osagd, varför han sitter där, försökte Viaplays Jonatan Lindquist summera i sändningen.

Smällen från Corvi videogranskades och höjdes till ett matchstraff. 

– Den där högerkroken var alldeles för våldsam för att kallas en tvåa för roughing, fyller Lindquist på i Viaplay. 

Fyra raka CHL-segrar –klara för åttondelsfinal

Davos fick in 2–4 i det powerplay som följde allt ovanstående, men därefter satte Jonathan Pudas de sista spikarna i kistan genom både 5–2 och 6–2 i powerplay. 

Skellefteå vann skotten med hela 47–16 så Strauss Mann fick inte särskilt mycket att göra i SHL-lagets bur. Poängbäst för dagen, tillsammans med Pudas, blev Oscar Lindberg med tre framspelningar, varav två till stjärnbackens mål mot slutet. 

Andreas Johnson öppnade målskyttet med 1–0 sju minuter in i första perioden, och stod också för 2–1 ungefär lika långt in i andra. Mikkel Aagaard och Viggo Nordlund var de andra två målskyttarna för de svenska mästarna. 

Skellefteå har nu fyra av fyra möjliga segrar i CHL och är därmed klara för åttondelsfinal. En stark uppladdning inför SHL-premiären mot Brynäs 19 september. 

Skellefteå – Davos: 6–2 (1–1, 2–0, 3–1)
Skellefteå: Andreas Johnson (2), Mikkel Aagaard, Viggo Nordlund, Jonathan Pudas (2)
Davos: Brendan Lemieux, Filip Zadina. 

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