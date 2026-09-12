Sänkte Skellefteå-forwarden – med rak höger

Enzo Corvi gav sig på Jonathan Davidsson.

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Det var med nio minuter kvar att spela av lördagens Champions Hockey League-möte med Davos som Jonathan Davidsson, med fler i Skellefteå AIK, hamnade mitt i en stökig situation. Måns Forsfjäll hade rappat till schweizarnas målvakt i bröstet efter en räddning, och Davidsson fyllde på med en tackling.

I slutändan blev det Enzo Corvi, som tagit emot tacklingen, som fick det största straffet.

Den tidigare OS-centern tappade humöret och slängde fram en rak höger – rakt i ansiktet på Jonathan Davidsson. Skellefteå-forwarden blev liggandes en kort stund, men kom sedan snabbt upp på benen.

– Jag trodde Forsfjäll skulle åka för slashing här. Davidsson åker för att han går in i situationen och Corvi får en femma för att han är alldeles för aggressiv. Utvisningen på Rasmus Bergqvist låter vi vara osagd, varför han sitter där, försökte Viaplays Jonatan Lindquist summera i sändningen.

Smällen från Corvi videogranskades och höjdes till ett matchstraff.

– Den där högerkroken var alldeles för våldsam för att kallas en tvåa för roughing, fyller Lindquist på i Viaplay.

Fyra raka CHL-segrar –klara för åttondelsfinal

Davos fick in 2–4 i det powerplay som följde allt ovanstående, men därefter satte Jonathan Pudas de sista spikarna i kistan genom både 5–2 och 6–2 i powerplay.

Skellefteå vann skotten med hela 47–16 så Strauss Mann fick inte särskilt mycket att göra i SHL-lagets bur. Poängbäst för dagen, tillsammans med Pudas, blev Oscar Lindberg med tre framspelningar, varav två till stjärnbackens mål mot slutet.

Andreas Johnson öppnade målskyttet med 1–0 sju minuter in i första perioden, och stod också för 2–1 ungefär lika långt in i andra. Mikkel Aagaard och Viggo Nordlund var de andra två målskyttarna för de svenska mästarna.

Skellefteå har nu fyra av fyra möjliga segrar i CHL och är därmed klara för åttondelsfinal. En stark uppladdning inför SHL-premiären mot Brynäs 19 september.

Skellefteå – Davos: 6–2 (1–1, 2–0, 3–1)

Skellefteå: Andreas Johnson (2), Mikkel Aagaard, Viggo Nordlund, Jonathan Pudas (2)

Davos: Brendan Lemieux, Filip Zadina.