TV: Brynäs premiärföll utan ”Bäckis”: ”Trögt”
Följ HockeySverige på
Google news
Brynäs inleder 2025/26 med en förlust i Champions Hockey League.
SM-finalisterna föll under fredagen med 1–4 mot tjeckiska Kometa Brno – utan Nicklas Bäckström.
– Tuff start på Europa-spelet för Brynäs, säger Viaplays kommentator Jonatan Lindquist i sändningen.
Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.
Utan Nicklas Bäckström (läs mer här), Kieffer Bellows, med fler, klev Brynäs under fredagen ut på isen för sin första tävlingsmatch 2025/26. Tjeckiska Kometa Brno stod för moståndet och 40 minuter senare kunde Gällstedts mannar konstatera att äventyret i CHL fått en tung start.
Trots ett övertag i skottstatistiken klev Gävle-laget in i första pausen med 0–1 på tavlan. Därefter tappade man iväg siffrorna till 0–3 redan vid sex minuter i den andra perioden efter att tidigare IK Oskarshamns-forwarden Tomas Zohorna stått för dubbla assist under kvicka startan, den sista till brorsan Hynek Zohorna.
Jack Kopacka fick till slut hål på Alex Stezka i Brno-målet och såg till att uppförsbacken med 20 minuter kvar att spela endast var två mål. Ändå kom aldrig riktigt någon ordentligt uppryckning av fjolårets SM-finalister.
– Lite trögt tempo. Det fanns fina tendenser, inte minst i början av perioden från firma Larsson-Silfverberg, men nu har det gått lite i stå i det för Brynäs, säger Viaplays kommentator Jonatan Lindquist i sändningen av mötet.
Istället för reducering i andra änden satte Brno 4–1 i tom målbur och säkrade därmed sin seger i CHL-premiären.
Kometa Brno – Brynäs: 4–1 (1–0, 2–1,
Brno: Jan Ekrt, Libor Zabransky, Hynek Zohorna, Simon Stransky.
Brynäs: Jack Kopacka.
Brynäs lag mot Kometa Brno
Målvakter:
Collin Delia
Damian Clara
Backpar:
Michal Kempný – Johannes Kinnvall
Christian Djoos – Robert Hägg
Aron Dahlqvist – Mattias Norlinder
Victor Hedin Raftheim
Forwards:
Oskar Lindblom – Greg Scott -Anton Rödin
Axel Jonsson-Fjällby – Johan Larsson – Jakob Silfverberg
Michal Svrček – Linus Ölund – Jack Kopacka
Lucas Pettersson – Tyler Vesel – Leo Sundqvist
Gustav Hillström
Den här artikeln handlar om: