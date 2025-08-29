Brynäs inleder 2025/26 med en förlust i Champions Hockey League.

SM-finalisterna föll under fredagen med 1–4 mot tjeckiska Kometa Brno – utan Nicklas Bäckström.

– Tuff start på Europa-spelet för Brynäs, säger Viaplays kommentator Jonatan Lindquist i sändningen.

Nicklas Bäckström och Niklas Gällstedt. Foto: Bildbyrån (montage).

Utan Nicklas Bäckström (läs mer här), Kieffer Bellows, med fler, klev Brynäs under fredagen ut på isen för sin första tävlingsmatch 2025/26. Tjeckiska Kometa Brno stod för moståndet och 40 minuter senare kunde Gällstedts mannar konstatera att äventyret i CHL fått en tung start.



Trots ett övertag i skottstatistiken klev Gävle-laget in i första pausen med 0–1 på tavlan. Därefter tappade man iväg siffrorna till 0–3 redan vid sex minuter i den andra perioden efter att tidigare IK Oskarshamns-forwarden Tomas Zohorna stått för dubbla assist under kvicka startan, den sista till brorsan Hynek Zohorna.



Jack Kopacka fick till slut hål på Alex Stezka i Brno-målet och såg till att uppförsbacken med 20 minuter kvar att spela endast var två mål. Ändå kom aldrig riktigt någon ordentligt uppryckning av fjolårets SM-finalister.



– Lite trögt tempo. Det fanns fina tendenser, inte minst i början av perioden från firma Larsson-Silfverberg, men nu har det gått lite i stå i det för Brynäs, säger Viaplays kommentator Jonatan Lindquist i sändningen av mötet.



Istället för reducering i andra änden satte Brno 4–1 i tom målbur och säkrade därmed sin seger i CHL-premiären.



Kometa Brno – Brynäs: 4–1 (1–0, 2–1,

Brno: Jan Ekrt, Libor Zabransky, Hynek Zohorna, Simon Stransky.

Brynäs: Jack Kopacka.

Brynäs lag mot Kometa Brno

Målvakter:

Collin Delia

Damian Clara



Backpar:

Michal Kempný – Johannes Kinnvall

Christian Djoos – Robert Hägg

Aron Dahlqvist – Mattias Norlinder

Victor Hedin Raftheim



Forwards:

Oskar Lindblom – Greg Scott -Anton Rödin

Axel Jonsson-Fjällby – Johan Larsson – Jakob Silfverberg

Michal Svrček – Linus Ölund – Jack Kopacka

Lucas Pettersson – Tyler Vesel – Leo Sundqvist

Gustav Hillström