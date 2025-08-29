Bäckström saknas i Brynäs CHL-premiär

Nicklas Bäckström kommer inte till spel i Brynäs första tävlingsmatch för säsongen.

När truppen släpps för fredagens CHL-möte med Kometa Brno är han en av flera stjärnor som saknas.

Nicklas Bäckström under försäsongen 2025. Foto: Bildbyrån/Mats Andersson.

Med Nicklas Bäckström på isen har Brynäs imponerat under försäsongen, inte minst i powerplay. Men nu, när tävlingsmatcherna nu börjar komma igång, är den återvändande storstjärnan plötsligt utanför laget.



I samband med att laguppställningarna presenterats på Champion Hockey Leagues hemsida inför premiärmötet med tjeckiska Kometa Brno, står det nämligen klart att Nicklas Bäckström, tillsammans med Kieffer Bellows och Bobby Trivigno, saknas på forwardsidan.



Gefle Dagblad är på plats i Tjeckien och rapporterar att Bäckström inte åkt med laget ner till Brno, men att det inte är något som har hänt skademässigt. ”Det var uppgjort sedan tidigare att han inte skulle vara med denna helg. Han har en privat familjegrej”, skriver GD:s Daniel Sandström i tidningens liverapport.



På backsidan saknas även Axel Andersson för Brynäs.



Nedsläpp för Gävle-lagets första CHL-match för säsongen sker 19.00.

Brynäs lag mot Kometa Brno

Målvakter:

Collin Delia

Damian Clara



Backpar:

Michal Kempný – Johannes Kinnvall

Christian Djoos – Robert Hägg

Aron Dahlqvist – Mattias Norlinder

Victor Hedin Raftheim



Forwards:

Oskar Lindblom – Greg Scott -Anton Rödin

Axel Jonsson-Fjällby – Johan Larsson – Jakob Silfverberg

Michal Svrček – Linus Ölund – Jack Kopacka

Lucas Pettersson – Tyler Vesel – Leo Sundqvist

Gustav Hillström

