”Bäckis” gör tävlingspremiär i veckan: ”Är sjukt exalterad”

Brynäs har spelat två matcher i CHL.

I båda har Nicklas Bäckström saknats.

Men till match tre och fyra mot Klagenfurt och Zurich finns superstjärnan med.

– Jag är sjukt exalterad, det är ju matcher man vill spela. Så jag är jättetaggad på spel, säger han till Gefle Dagblad.

Bäckström har fortfarande tävlingsdebuten i Brynäs (i alla fall efter återkomsten) att avverka.

Foto: Bildbyrån

CHL gick i gång i helgen och Brynäs började med en förlust och en seger. Men varken mot Kometa Brno (förlust 1–4) eller Mountfield (vinst 5–0), fanns Nicklas Bäckström med.

Men nu berättar stjärnan för Gefle Dagblad att han finns med i matchtruppen till de kommande matcherna på torsdag och lördag.

Då ställs Brynäs mot Klagenfurt och Zurich.

– Det ska bli jättekul att få spela min första tävlingsmatch för Brynäs nu på torsdag. Jag är sjukt exalterad, det är ju matcher man vill spela. Så jag är jättetaggad på spel, säger han till tidningen.

Anton Rödin, Kieffer Bellows och Nicklas Bäckström har spelat ihop under uppladdningen till säsongen. Så ser det ut att bli nu igen.

”Blir säkert tuffa matcher”

Detta efter att Bellows gått in i full träning igen efter skadan mot MoDo.

– Ja, vi har ju bara spelat en och en halv match ihop så det blir bra. Det gäller att bygga vidare och försöka hitta kemin på träningarna och verkligen jobba på dom bitar vi behöver, säger ”Bäckis”

Brynäs-stjärnan har skaffat sig lite koll på motståndet som väntar i veckan. Svenskkopplingen och tidigare framgångar i CHL sticker ut.

– Blir säkert tuffa matcher, jag såg att Mario Kempe spelar i Klagenfurt och sedan möter vi Zürich som vann CHL i fjol och det kan väl inte bli bättre än att få spela mot det laget nu.