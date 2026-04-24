Victor Eklund och Bridgeport Islanders är utslagna ur Calder Cup-slutspelet. Nu återstår det att se om säsongen är över – eller om det blir spel med Tre Kronor.

Under onsdagen tog Sam Hallam ut en Tre Kronor-trupp som innehöll flera JVM-hjältar. En som saknades var däremot Victor Eklund. Förbundskaptenen själv var inne på att han var aktuell, men att de skulle låta honom spela klart slutspelet i AHL.

— Vi har en spelare som inte är med, som varit i Europa, i Victor Eklund. Där har vi också haft kommunikation, men i mångt och mycket har min utgångspunkt varit: Vad är bäst för spelaren. I vissa fall, som med Victor är det kanske att vara kvar och spela slutspelet i AHL, både nu och för framtiden. Då är jag jätteglad för det, sa Hallam bland annat till Hockeysverige.se.

Men nu är alltså säsongen över för 19-åringen. I natt förlorade Bridgeport Islanders med 5-2 mot Hershey Bears och är därmed utslagna. Det efter att ha förlorat med 2-0 i matcher i play in.

Tre Kronor ska nu spela Fortuna Hockey Games. Därefter väntar Beijer Hockey Games, och det återstår då att se om Victor Eklund tar en plats. Talangen skulle i sådana fall få göra debut i A-landslaget. På juniornivå har han varit en flitig deltagare och spelat både U18-VM samt två junior-VM.

