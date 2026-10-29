TV: Svenske doldisen i slagsmål i AHL

Vilmer Alriksson var den näst mest utvisade svensken i AHL under sin debutsäsong i farmarligan ifjol och efter nio spelade matcher den här säsongen toppar doldisforwarden den svenska utvisningsligan i AHL.

Detta efter att han i natt kastat handskarna i Abbotsford Cancuks 5–2-seger över San Jose Barracuda. Alriksson stod upp för sin lagkamrat Matthew Stienburg, efter att denne dragits ned av Patrick Giles utanför spelet. Alriksson sökte upp motståndarforwarden och spelarna delade ut några slag mot varandra, innan Giles satte knäna i isen och slagsmålet avbröts.

Alriksson fick totalt 17 utvisningsminuter i samband med slagsmålet, då han förutom femminutersutvisningen han fick för fighting även fick en tvåminutersutvisning för att ha anstiftat slagsmålet samt tio minuter för osportsligt uppträdande.

Spelade i Djurgården innan flytten

Totalt har Alriksson ådragit sig 27 utvisningsminuter på nio matcher denna säsong, vilket placerar honom på en delad 15:e plats i AHL.

Den storvuxne 21-åringen spelade juniorhockey i Djurgården innan han som 18-åring flyttade till Kanada för spel i OHL-laget Guelph Storm. Alriksson spelade två säsonger i juniorligan, som han avslutade med att spela 17 matcher för Bramtpon Steelheads, innan han ifjol tog klivet till den nordamerikanska proffshockeyn med Abbotsford Canucks i AHL.

Vilmer Alriksson draftades av Vancouver Canucks i fjärderundan 2023. I september 2024 skrev han på sitt entry level-kontrakt med NHL -klubben, ett avtal som löper ut sommaren 2028.