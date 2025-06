TV: Svenskarnas revansch – utjämnar finalen

Charlotte Checkers och dess svenskar snuvades på ett OT-avgörande sist.

Inatt tog Rasmus Asplund, Wilmer Skoog och Tobias Björnfot revansch – och utjämnade Calder Cup-finalen.

John Leonard firar efter Asplunds pass (vänster). Wilmer Skoog jublar efter sitt 2–1-mål (höger). Foto: Charlotte Checkers/AHLTV.

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.



För knappt två dagar sedan såg Charlotte Checkers ut att ha avgjort den första AHL-finalen mot Abbotsford Canucks efter att pucken trillat in i den andra förlängningsperioden, men efter det vilda firandet fick man snabbt ställa upp i tekningscirkeln igen. Abbotsford-målvakten Arturs Silovs hade stått med ryggen mot när pucken hade släppts och domarna dömde bort avgörandet.



– Det var en konstig situation. Jag vet inte vad som hände. Det såg bara ut som att målvakten inte var redo och vanligtvis väntar deras center med att ställa upp tills hans lagkamrater är redo. Men han ställde upp och tekade pucken rakt i eget mål, sade Charlotte-backen Trevor Carrick till The Charlotte Observer efter matchen som istället slutade 3–4 då Abbotsford själva skickat in pucken i OT.



Nu har Rasmus Asplund, Wilmer Skoog och Tobias Björnfot tagit revansch.

Viktiga poäng av svensk-duon

Natten till måndag spelades returen i Calder Cup-finalen, och även denna gång kunde inte matchen avslutades efter ordinarie tid. Den stora skillnaden? Jo, att Michael Bennings OT-avgörande denna kväll godkändes.



Men utan ett par viktiga svenska prestationer hade inte 3–2-målet överhuvudtaget skett.



I den händelserika första perioden var det nämligen svensk-duon Rasmus Asplund och Wilmer Skoog som visade vägen i Charlotte Checkers med varsina viktiga poäng. Den första från Asplunds backhand då han petade fram pucken till John Leonard redan i den fjärde minuten, och den andra då Skoog skottfintade ner Silovs för att sedan sätta 2–1 i powerplay.

Karlsson toppar slutspelets skytteliga

Hade det inte varit för isens fjärde svensk hade även Skoogs mål varit matchvinnande, men Calder Cup-slutspelets skyttekung gav sig inte.



Powerplay-målet från Linus Karlsson innebar inte bara 2–2 utan även att 25-åringen nu utjämnat målrekordet för en svensk spelare i ett AHL-slutspel, samt klivit upp på den där platsen i årets skytteliga. Mikael Andersson (1991) och Andreas Johnsson (2018) är de enda andra svenskarna som nått tio mål i jakten på AHL-titeln.



Charlotte Checkers – Abbotsford Canucks: 3–2 (2–2, 0–0, 0–0, 1–0)

Charlotte: John Leonard, Wilmer Skoog, Michael Benning.

Abbotsford: Samuel Blais, Linus Karlsson.