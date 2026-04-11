TV: Svenskens stormatch – inför kontraktsslutet

Sedan hjärnskakningen 8 november har Olle Lycksell endast gjort en NHL-match. Inatt visade dock 26-åringen framfötterna med fyra poäng för Belleville Senators.

Olle Lycksell sitter på ett utgående kontrakt i Nordamerika.

Med slutspel utom räckhåll återstår fyra matcher på AHL-säsongen för Belleville Senators och lagets svenskar. Olle Lycksell, med utgående kontrakt, står därmed återigen en oviss framtid – precis som förra sommaren då han till slut fick ett ettårsavtal hos Ottawa Senators.

”Hade jag varit tillräckligt bra hade jag spelat i NHL mer. Nu står man och stampar lite mittemellan”, sade den 26-årige svensken då till Barometern-OT.

Inatt visade Lycksell åtminstone framfötterna genom att ligga bakom majoriteten av Bellevilles mål när Laval Rocket stod på andra sidan. Mötet slutade i en 7–6-vinst efter förlängning – tack vare en av svenskens tre framspelningar i matchen. Och då hade Lycksell dessutom satt 3–4 via ett friläge i slutet av den andra perioden.

Uppges flytta tillbaka till Europa

Med denna stormatch kliver Oskarshamnsprodukten upp på 30 poäng över hela AHL-säsongen. Ett fint facit med tanke på att antalet matcher endast blivit 42 när han kastats fram och tillbaka mellan NHL och farmarligan. Dock har det endast blivit en match uppe i Ottawa sedan en hjärnskakning ställde till det i november.

Det återstår att se vad som väntar den tidigare Linköping-, Färjestad- och Växjö-forwarden. Dock har Expressen, i februari, rapporterat att det pekar på ett flytt hemåt till Europa, och i första hand spel i Schweiz. Intresset från SHL-klubbar sades då samtidigt vara stort, medan en källa menade att Lycksell var helt klar för en schweizisk förening.

Detta är fjärde året i Nordamerika sedan flytten från Växjö 2022.

