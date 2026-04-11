TV: AHL-svensken i storform inför framtidsvalet

Personbästa i AHL är redan passerat med råge. Ändå fortsätter Nils Åman att ösa in poäng för Abbotsford Canucks – inför kontraktsslutet.

Nils Åman i Vancouver Canucks. Foto: AP Photo/George Walker IV.

Ett mål och sju assist.

Totalt åtta poäng har trillat in för Nils Åman över hans fem senaste matcher i AHL, varav sex i två enskilda framträdanden. Ett av dessa kom inatt och låg bakom Abbotsford Canucks 5–4-seger mot Calgary Wranglers. Först vid 2–3, sedan vid 3–4 och till sist vid 4–4. Ett riktigt bevis för att 26-åringen hittat storform.

I och med detta står dessutom svensken på 41 poäng över hela AHL-säsongen. Ett facit som är långt över det personbästa han satte förra året med 30. Något som inte direkt kan skada när kontraktet i Vancouver Canucks samtidigt är på väg att gå ut efter de återstående tre matcherna av AHL:s grundserie.

Vad som väntar härnäst för den tidigare Avesta- och Leksandskillen är oklart. Dock nämndes han som ett namn Färjestad troligen skulle vilja vara med och slåss om när Expressen nyligen gjorde sin genomgång efter Karlstad-lagets säsongsslut. Då menade man dock att det ännu inte var klart om Åman skulle vara på väg hem till Europa igen.

– Jag är, som du säger, 25 år och det är klart att jag nu vill bli en etablerad NHL-spelare. Hålla mig fast där, vilket är det stora målet, sade Åman till hockeysverige.se i augusti 2025.

