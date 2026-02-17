TV: Här hittar Lekkerimäki målformen under OS

Inför OS skickades Jonathan Lekkerimäki ner till AHL av Vancouver Canucks. Nu har han vässat till formen med två mål inatt för Abbotsford.

Jonathan Lekkerimäki hittar nät nere i AHL. Foto: Bildbyrån och AHL (skärmdump).

AHL tar ingen paus medan OS pågår i Milano. Därmed har flera av spelarna chansen att hitta lite form inför slutspurten på 2025/26-säsongen. En av de som verkligen gjort just det är tidigare DIF-talangen Jonathan Lekkerimäki.

När Ontario Reign kom på besök för att möta Abbotsford Canucks, natten till tisdag, tryckte 21-åringen in två skott i nättaket.

Mål nummer ett innebar 1–1 i det andra av tre raka möten lagen emellan, och det andra 4–3, vilket även blev matchavgörande i 5–3-mötet. Svenske talangen, som bevisat över tid att han har ett giftigt skott, jublade även båda gånger efter fina avslut, placerade med precision förbi Ontarios målvakt.

Lekkerimäki skickades ner till farmarligan av Vancouver Canucks i början av februari. Sedan dess har det blivit fyra poäng (3+1) över fyra matcher. I NHL är forwardens facit två mål och en assist på 13 framträdanden, medan han i AHL är uppe på 20 poäng (13+7) på 20 matcher.

Source: Jonathan Lekkerimäki @ Elite Prospects