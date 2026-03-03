Alexander Suzdalev går från klarhet till klarhet i AHL. Den svensk-ryske före detta HV71-talangen har nu sju poäng på åtta matcher – efter att han bänkats.

– Budskapet till vissa av de här killarna, när de sitter en match, är att det inte alltid är på grund av deras eget spel, säger tränaren Derek King.

Alexander Suzdalev hyllas för sin form i AHL. Foto: Rusty Jones/Cal Sport Media via AP Images och AHL (skärmdump).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Äventyret i Nordamerika har varit allt annat än spikrakt för tidigare HV-talangen Alexander Suzdalev. Efter vändan tillbaka i Mora under 2023/24, har han spelat både i WHL och ECHL, och därifrån fått kämpa sig tillbaka till en ordentlig chans i Washington Capitals organisation.

Nu har kurvan börjat peka spikrakt uppåt för den svensk-ryske 21-åringen.

Mötet mellan Hershey Bears och Charlotte Checkers, natten till tisdag, slutade 3–2 efter dubbla fullträffar av Suzdalev. Både till 1–0 och 2–2, det sistnämnda för att tvinga fram förlängning. Men målen i sig är inte det enda som stuckit ut under de senaste veckorna.

Efter att löftet bänkats tidigare under säsongen har han nu gjort totalt sju poäng på sina åtta senaste matcher i AHL. Ett rejält styrkebesked med tanke på att det endast blev tre (!) matcher i farmarligan i fjol.

Suzdalev hyllas av tränaren: ”Visar att han kan”

Alexander Suzdalev, som inledde sin resa i Boro-Vetlanda, står nu på 14 poäng (5+9) över 25 matcher denna säsong. Dessutom hyllas han av sin coach i AHL-laget, Derek King.

– Han jobbar hårt på träningarna. Han gör alla de rätta sakerna. Budskapet till vissa av de här killarna, när de sitter en match, är att det inte alltid är på grund av deras eget spel, det är för att vi har andra kroppar – och jag hatar att ha extra kroppar och inte spela killar. Det finns en rotation där, men Suzdalev, när han kommer tillbaka in i laguppställningen, utnyttjar det och visar att han kan spela, säger King, enligt Bears Hockey Nation.

I nattens möte nätade även svenske doldisen Wilmer Skoog, men fick sedan se Florida Panthers AHL-lag förlora i förlängningen.

Suzdalev har fortfarande avtal med Washington Capitals över kommande säsong.

Source: Alexander Suzdalev @ Elite Prospects