TV: Här kastar svenske AHL-doldisen handskarna

AHL:s mest utvisade svensk den här säsongen är Vilmer Alriksson.

I natt inkasserade han 15 nya utvisningsminuter när doldisforwarden kastade handskarna i matchen mot Calgary.

Vilmer Alriksson hamnade i slagsmål i natt. Foto: AHL TV/Skärmdump

Med sina 50 utvisningsminuter på 24 matcher är Vilmer Alriksson den tämligen överlägset mest utvisade svensken i AHL den här säsongen. Alriksson har 28 utvisningsminuter fler än tvåan Andreas Englund och i natt inkasserade han 15 nya utvisningsminuter på kontot då han kastade handskarna i mötet med Calgary Wranglers.

Det var med drygt fem minuter kvar av den andra perioden som ett stort bråk bröt ut på isen, där Alriksson och Parker Bell råkade i luven på varandra. Spelarna kastade handskarna och delade ut några slag mot varandra, innan Bell lyckades brotta ned svensken till isen varpå slagsmålet bröts.

Andra slagsmålet för säsongen

Detta är Alrikssons andra slagsmål i AHL den här säsongen, då han tidigare under säsongen kastade handskarna i en match mot Colorado Eagles.

Den 20-årige svensken lämnade Djurgårdens juniororganisation som 17-åring för spel i den kanadensiska juniorligan OHL, där han spenderade två säsonger innan han inför denna säsongen tog klivet till proffshockeyn och spel i AHL med Vancouvers farmarlag Abbotsford Canucks. På 24 matcher har Alriksson, förutom sina 50 utvisningsminuter, noterats för fem poäng (4+1).

Abbotsford förlorade matchen mot Calgary med 3–4 efter förlängning, där Jonathan Lekkerimäki stod för ett av Abbotsfords mål i matchen medan William Strömgren agerade stor segerorganisatör för bortalaget med sina tre assist.

