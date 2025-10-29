Oskar Olausson tvingades byta NHL-klubb två gånger på kort tid. Men efter att ha landat i Minnesota Wilds farmarlag i Iowa har det lossnat för den tidigare stortalangen. Efter två nya assist i natt har han fyra poäng på sina tre första matcher i AHL.

Oskar Olausson har fått en bra start i nya AHL-klubben Iowa Wild. Foto: AP Photo/David Zalubowski

Oskar Olausson draftades i första rundan av Colorado Avalanche 2021. Men efter tre säsonger i organisationen, och bara fyra NHL-matcher, trejdades 22-åringen i juli till San Jose Sharks. Där blev han inte långvarig. Tidigare den här månaden kom beskedet att han trejdats vidare till Minnesota Wild – utan att ha gjort en enda match i Sharks organisation.

I farmarlaget Iowa Wild har det dock startat bra för den tidigare HV71-forwarden. I sin debut mot Texas Stars i helgen svarade han för både mål och assist, och i sin tredje match för Wild i natt slog han till med två assist när det blev förlust med 3–4 mot Grand Rapids Griffins efter straffar. Därmed har Olausson fyra poäng (1+3) under sina första tre matcher med laget.

Oskar Olausson har under tidigare säsonger med Colorado Eagles i AHL aldrig gjort fler än 26 poäng under en säsong.

Han var inte den enda svensken som utmärkte sig i matchen. Ett av målen som Oskar Olausson assisterade på gjordes av Liam Öhgren, hans andra på fyra AHL-matcher efter att ha flyttats ned av Minnesota Wild tidigare i månaden.

I Grand Rapids noterades veteranbacken Erik Gustafsson för två assist. Han har därmed fyra assist på fyra matcher sedan han flyttades ned i AHL av Detroit Red Wings inför säsongsstarten.

Noel Gunler spräckte målnollan

Carolina Hurricanes farmarlag Chicago Wolves, med Cam Abbott på tränarbänken, åkte på en storförlust i AHL i natt. I 1–6-förlusten mot Rockford Icehogs lyckades i alla fall Noel Gunler skjuta säsongens första AHL-mål efter att ha gått mållös från de tre första matcherna. Framspelad av Felix Unger Sörum satte han 1–6-reduceringen i tredje perioden.

Gunler har 1+1 på fyra matcher medan Unger Sörum står noterad för fem poäng (3+2) på fem matcher.

Mål blev det också för Samuel Fagemo när hans Manitoba Moose besegrade Tucson Roadrunners med 2–0.

Fagemos andra mål för säsongen kom efter ett helsvenskt förarbete med assist från Elias Salomonsson och David Gustafsson. Den tidigare Frölundaforwarden har 2+2 på sju matcher för sin nya klubb efter att ha skrivit ett ettårskontrakt med Winnipeg Jets i somras.