Svensken räddar säsongen – kliver fram i finalen

Linus Karlsson gjorde två mål för Abbottsford – som i natt kunde ha säkrat titeln i AHL. Då klev Rasmus Asplund fram för Charlotte Checkers, och hjälpte till att förlänga säsongen efter en förlägningsseger.

Rasmus Asplund var med och räddade säsongen.

Foto: Alamy / Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

Efter att Jonathan Lekkerimäki gjort två mål natten till fredag kunde Abbottsford Canucks i natt säkra titeln i AHL:s slutspel Calder Cup. Vancouvers farmarlag hade nämligen 3-1 i matcher mot Florida Panthers farmarlag Charlotte Checkers.

Och det blev en riktig rysare i natt. Även då fick vi dessutom se svenskar i huvudrollerna. Efter att Charlotte tagit ledningen i den första perioden klev Linus Karlsson fram och gjorde 1-1. Det var skyttekungens tolfte mål i slutspelet. I den andra perioden kom 2-1 för Charlotte, innan Abbottsford vände till 3-2 via två mål på en dryg minut.

3-2-målet kom – även det – från Linus Karlsson. Det var hans 36:e mål på bara 55 matcher för Abbottsford den här säsongen, om vi räknar in grundserie och slutspel. Där och då var han den stora finalhjälten för sitt Abbotsford.

Då klev en annan svensk in i handlingarna.

Rasmus Asplund klev fram

Drygt halvvägs in i den andra perioden kom nämligen kvitteringen genom Rasmus Asplund, som gjorde sitt femte mål i slutspelet. Det var dock svenskens första mål i finalserien, och det kunde knappast ha kommit mer lägligt.

Matchen gick till förlängning. Ett mål av Abbottsford skulle göra dem till mästare – men det var Charlotte som vann och lyckades förlänga finalserien. Målskytten var ingen mindre än Jesse Puljujärvi, som i och med det förlängde AHL-säsongen. Målet kom sedan den forne supertalangen lyckats valla in pucken via två (!) Abbotsfordspelare. Det var Puljujärvis tredje mål under slutspelet.

Match sex i finalserien spelas natten till tisdag. En eventuell match sju avgörs matchen till torsdag.