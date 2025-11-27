Otto Stenberg blev målskytt i AHL-premiären för Springfield.

Sedan dess har han gått mållös – fram till i natt.

20-åringen bröt då sin 13 matcher långa måltorka i 6–3-segern mot Hartford.

Otto Stenberg.

Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy

Medan lillebror Ivar Stenberg gjort succé i SHL med Frölunda den här säsongen har storebror Otto Stenberg haft en motigare säsong i AHL rent produktionsmässigt.

Inför nattens möte med Hartford hade Springfield-forwarden noterats för en poäng på sina elva senaste matcher och hade inte gjort mål sedan premiärmatchen mot Charlotte i oktober. Då fick Stenberg både bryta måltorkan och stå för en assist när Springfield tog en komfortabel 6–3-seger på bortaplan.

Gjorde mål i matchupptakten

Det dröjde bara en och en halv minut in i matchen mot Hartford innan Stenberg från nära håll kunde raka in en lös puck framför mål till 1–0. Målet bröt Stenbergs 13 matcher långa måltorka och av bara farten stod 20-åringen i samma period för en passningspoäng till Matthew Pecas 2–0-mål.

Totalt har Stenberg nu producerat fem poäng (2+3) på 15 matcher för Springfield i AHL den här säsongen.

I nattens 6–3-seger blev även backarna Samuel Johannesson och Calle Rosén målskyttar för Springfield, där den förstnämndes mål var hans första för säsongen.

Se Stenbergs mål i videospelaren.