Inledde i NHL – nu skickas svensken ner

Olle Lycksell fick spela två matcher för Ottawa Senators. Nu skickas han ner till AHL.

Olle Lycksell.

Foto: Bildbyrån.

Det blev ingen fortsättning i Philadelphia Flyers, som draftade Olle Lycksell 2017 och som han spelade för från 2022. Istället skrev svensken på ett ettårskontrakt med Ottawa Senators i somras. I Ottawa tog Lycksell inledningsvis plats i laget och han fick spela två matcher. Så sent som i torsdags spelade han tolv minuter när laget föll med 8-4 mot Buffalo.

Men nu har Lycksell gjort sitt i NHL för den här gången. Klubben bekräftar att forwarden skickas till AHL-laget Belleville Senators.

I AHL har Lycksell varit en vass poänggörare genom åren, med totalt 128 besök i poängprotokollet på bara 134 matcher. I NHL har den tidigare Linköping- Färjestad- och Växjöforwarden gjort elva poäng på 47 matcher.

Source: Olle Lycksell @ Elite Prospects