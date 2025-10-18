Prenumerera

Logga in

Inledde i NHL – nu skickas svensken ner

Author image
Måns Karlsson
Chefredaktör

Följ HockeySverige på

Google news

Olle Lycksell fick spela två matcher för Ottawa Senators. Nu skickas han ner till AHL.

Olle Lycksell.
Foto: Bildbyrån.

Det blev ingen fortsättning i Philadelphia Flyers, som draftade Olle Lycksell 2017 och som han spelade för från 2022. Istället skrev svensken på ett ettårskontrakt med Ottawa Senators i somras. I Ottawa tog Lycksell inledningsvis plats i laget och han fick spela två matcher. Så sent som i torsdags spelade han tolv minuter när laget föll med 8-4 mot Buffalo.

Men nu har Lycksell gjort sitt i NHL för den här gången. Klubben bekräftar att forwarden skickas till AHL-laget Belleville Senators.

I AHL har Lycksell varit en vass poänggörare genom åren, med totalt 128 besök i poängprotokollet på bara 134 matcher. I NHL har den tidigare Linköping- Färjestad- och Växjöforwarden gjort elva poäng på 47 matcher.

Source: Olle Lycksell @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen