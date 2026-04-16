”Mini-Fimpen” tillbaka i AHL – då fortsatte poängformen

Victor Eklunds NHL-debut (och debutpoäng) kom i NHL:s sista omgång.

I natt var han tillbaka i AHL och Bridgeport och gjorde mål direkt.

Därmed ser man ut att vara i stort sett klart för slutspel.

Victor Eklund. Foto: Bildbyrån

Bridgeport Islanders ska till slutspel, kan vi nog slå fast efter nattens seger i AHL. I segern med 5–2 mot Hartford Wolf Pack (New York Rangers farmarlag) med 5–2 slog Victor Eklund till igen.

Målet i natt var hans tredje i AHL och tionde poäng totalt på åtta matcher. Matchen var hans comeback till AHL efter att ha gjort poäng i sin NHL-debut mot Carolina Hurricanes. Se klippet från när 19-åringen öppnade målskyttet mot Hartford nedan.

Grundseriesäsongen är fortfarande i gång i två matcher till innan Calder Cup-slutspelet börjar, som Victor Eklund nu kan se fram emot. I NHL är nämligen New York Islanders utslaget från slutspelskampen.