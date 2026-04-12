Lagkamrater och guldhjältar tillsammans i JVM.

I natt möttes Jack Berglund och Victor Eklund för första gången på andra sidan Atlanten.

Berglunds Lehigh Valley Phantoms vann (7–3) i JVM-kaptenens debut – men Victor Eklund slog till med mål.

I spelaren ovan kan du se målet.

Victor Eklund, 19, gjorde som nära vännen Anton Frondell och åkte över Atlanten efter avslutat slutspel med Djurgården. Det blev ett succcédrag för de båda. För det har gått riktigt, riktigt bra för duon. Anton Frondell har gjort nio poäng varav tre mål på tio matcher för Chicago Blackhawks i NHL. ”Mini-Fimpen” å sin sida har gjort nio poäng på sex matcher på AHL-nivå med Bridgeport Islanders, farmarlag till New York Islanders.

I natt fortsatte den positiva trenden på personlig nivå när han gjorde mål för andra matchen i rad. Han hade inlett med sex assist på sina fyra första matcher, men nu har han alltså lyckats göra tre nya poäng varav ett mål på två matcher. I nattens match mot Jack Berglunds Lehigh Valley Phantoms (Philadelphia Flyers farmarlag), klev han fram och snärtade dit ett skott till 3–5 i en match som man till slut förlorade med hela 3–7. I matchen gjorde Jack Berglund sin AHL-debut och i övrigt var det svensktätt Calle Odelius (Bridgeport), Helge Grans och Oliver Eklind (Lehigh Valley).

Victor Eklund och Jack Berglund har minst sagt haft saker att fira tillsammans.

Foto: Joel Marklund / Bildbyrån

Jack Berglund gjorde inga poäng i sin debut. Men i statistikväg hade han +1 i +/- och sköt tre skott. Helge Grans å sin sida stod för en assist.