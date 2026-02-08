Melvin Fernström har fått en succéstart i Nordamerika efter att ha lämnat Örebro.

I natt satte 19-åringen sitt första AHL-mål – och har nu tre poäng på sina två första matcher i farmarligan.

Melvin Fernström har fått en flygande start på AHL-karriären. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån & Wilkes-Barre/Scranton Penguins

Förra veckan stod det klart att Melvin Fernström lämnade Örebro efter en tuff säsong där han har haft svårt att få istid i SHL. Han kallades i stället tillbaka av NHL-klubben Pittsburgh Penguins och har sedan åkt över till Nordamerika för att ansluta till farmarlaget Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Natten mellan fredag och lördag gjorde Fernström sedan debut i AHL och han levererade då direkt. 19-åringen stod för två assist i sin första AHL-match med Penguins som slutade med en 6-5-seger mot Lehigh Valley Phantoms.

Under natten mellan lördag och söndag var det dags för Melvin Fernström att göra sin andra AHL-match mot Hershey Bears. Då kom också första målet. Han håller sig framme vid bortre stolpen och försöker styra in pucken efter en passning från en lagkamrat. Pucken stoppas dock på vägen till målet men Fernström är på alerten och sträcker sig fram för att peta in returen. Målet innebar 3-2 till Wilkes-Barre/Scranton Penguins i en match som slutade med en 4-3-seger efter förlängning.

Melvin Fernström blev årets rookie i SHL

Melvin Fernström gjorde succé i Örebro förra säsongen med åtta mål och 17 poäng på 48 matcher. Han prisades därför som årets rookie i SHL säsongen 2024/25. Under årets säsong hamnade Fernström dock snett i Örebro och har fått svårt att få istid. Det ledde till att han lämnades utanför JVM-truppen och inte fick vara med och vinna guld. Fernström skulle också bli utlånad till AIK för spel i HockeyAllsvenskan men han kom aldrig till spel för AIK innan han återkallades av Pittsburgh Penguins.

Efter att ha gjort 3+1 på 36 matcher i SHL under säsongen har Melvin Fernström nu gjort 1+2 på två AHL-matcher.

