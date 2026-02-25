Svenskarna imponerar i AHL – på utgående kontrakt

Vi har flera svenskar som går starkt i AHL just nu. I natt gjorde Lucas Carlsson två mål och Oskar Olausson 1+1. Där båda sitter på utgående kontrakt till nästa säsong.

Lucas Carlsson och Oskar Olausson går starkt i AHL.

Foto: Alamy (Montage)

Det finns som vanligt flera potentiella hemvändare i farmarligan AHL. Lucas Carlsson och Oskar Olausson kan vara två potentiella spelare för SHL-klubbarna nästa säsong. Duon sitter båda på utgående kontrakt med sina respektive klubbar.

Samtidigt går de också starkt i AHL.

Inte minst i nattens matcher klev de båda fram. Carlsson gjorde två mål i San José Barracudas 5-3-seger mot Calgary Wranglers. Med sin elva mål den här säsongen är svensken tvåa i backarnas poängliga i AHL. Den enda som är bättre är den tidigare Malmö-stjärnan Lassi Thomson.

Oskar Olausson gjorde i sin tur ett mål och en assist när hans Iowa Wild vann med 2-1 efter övertid mot Milwaukee Admirals. Forwarden gjorde 1-0 redan efter 19 sekunder och spelade sedan fram till segermålet på övertid. På de senaste tio matcherna har det nu blivit åtta poäng för den tidigare JVM-forwarden. Han är nu också bara två poäng ifrån att slå sitt personliga rekord i AHL på 26 poäng för en säsong.

Både Lucas Carlsson och Oskar Olausson sitter alltså på utgående kontrakt. Det återstår nu att se om någon av dem spelar till sig ett nytt avtal i Nordamerika, eller om det blir en flytt hem till Sverige.

Source: AHL Scoring Leaders @ Elite Prospects