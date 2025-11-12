Svenske talangen kallas upp – går mot AHL-debut

Loke Johansson, 19, har spenderat inledningen av säsongen i ECHL med Maine Mariners. Nu kan backen vara på väg ytterligare ett steg upp i karriären – 19-åringen har kallats upp till Providence Bruins i AHL.

Loke Johansson. Foto: Steven Ellis/DailyFaceoff.com

Loke Johansson har inlett säsongen starkt i ECHL, men två poäng (0+2) på nio matcher för Maine Mariners. Nu får den 19-årige backen chansen i AHL med Boston Bruins farmarlag Providence Bruins. Stockholmssonen kallades upp under måndagen men har ännu inte fått chansen i någon match.

Johansson valdes på plats 186 i draften 2024 efter en poäng (0+1) på 19 matcher i Hockeyallsvenskan med AIK. 19-åringen lämnade sedan rask sverige för spel i juniorligan QMJHL, där han noterades för 22 poäng (4+18) på 62 matcher för Moncton Wildcats. Under fjolårssäsongen blev han också mästare i QMJHL och sköt ett av målen för Moncton i den avgörande finalen. Johannson var också den första svenske spelaren från draften 2024 att skriva NHL-kontrakt.

Inför säsongen blev han nedskickad till ECHL efter att inte ha tagit en plats i farmarlaget. Nu ser försvararen också ut att få göra sin debut i AHL efter att ha blivit uppkallad av Bruins.

Source: Loke Johansson @ Elite Prospects