Legendarens son blir coach i AHL

Philip Samuelsson blir tränare i AHL. Foto: Bildbyrån

Philip Samuelsson - son till Ulf Samuelsson - har en gedigen spelarkarriär bakom sig. Efter över 20 säsonger borta i Nordamerika, med 13 NHL-mathcer totalt för Pittsburgh Penguins och Arizona Coyotes, flyttade han till Europa och Leksands IF säsongen 2019/2020. Där blev det 42 matcher innan han lämnade för IK Oskarshamn de två efterföljande säsongerna. De senaste fyra åren har han spenderat i Tyskland och nu senast Italien.

Philip Samuelsson blir tränare i AHL

Nu väljer 35-åringen att lämna isen och istället bli assisterande tränare i AHL-laget Rochester Americans.

-- Vi är mycket glada att välkomna Philip till vår stab i Rochester. Hans erfarenhet som spelare kommer att gynna hans tränande och han kommer att vara någon som våra unga spelare kommer att ha nytta av att lära sig av. Han är ett fantastiskt tillskott till organisationen, säger klubbens General Manager Stacy Roest.

Samuelsson har stor erfarenhet av spel i AHL, där han tillbringade åtta säsonger mellan 2011-2019 och gjorde 151 poäng på totalt 512 matcher.

-- Jag är så exalterad över att vara en del av "Amerks”. Jag ser fram emot att lära mig av både Michael och Scott nu när jag slutar spela själv. Jag vill jobba så hårt jag kan för att se till att jag gör allt jag kan för att maximera spelarnas potential. Jag är tacksam mot Stacy och Michael för att de gav mig den här möjligheten och jag ser fram emot att börja arbeta under de kommande veckorna, säger Philip Samuelsson själv till klubbens hemsida.