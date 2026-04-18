Första segern – efter NHL-kontraktet

Kevin Reidler har nu börjat ta för sig efter NHL-kontraktet med Ottawa Senators. Inatt kom den första segern i AHL – i andra starten.

Kevin Reidler med pucken från första AHL-vinsten. Foto: Bildbyrån och Belleville Senators (skärmdump).

Bara för en dryg månad sedan ställde han upp för Penn State University för sista gången. Inatt, i andra matchen för Belleville Senators, kom första segern i AHL.

Kevin Reidler är fortfarande relativt okänd här hemma i Sverige, men via Dubuque Fighting Saints och USHL bevisade han sig som en av collegehockeyns mest spännande målvakter. Det hela gav, i slutet av mars, ett påskrivet NHL-kontrakt med Ottawa Senators. Klubben som valde Reidler i NHL-draften 2022.

Det tidigare AIK-löftet avslutar nu säsongen i AHL, men inledde med att sitta på bänken i två matcher. Till slut, i torsdags, kom debuten. En 0–3-förlust mot Utica Comets, men 26 räddningar och fortsatt förtroende i följande match. Denna spelades inatt och innehöll 24 nya räddningar i en 6–4-vinst.

– Mitt mål är att komma dit och bevisa att jag hör hemma i den här organisationen, är en målvakt som kan ta stora kliv och en dag ta klivet till NHL. Än så länge har jag inte reflekterat så mycket över konkurrenssituationen utan mer att jag vill komma dit, kriga, bevisa att jag är bra och har en potential att bli bäst, sa Reidler till hockeysverige.se i en intervju efter NHL-kontraktet skrivits på.

Olle Lycksell saknades för Belleville i nattens match, men Oskar Pettersson var ombytt.

