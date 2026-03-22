Alfons Freij, 20, vann JVM-guld i vintras och har gjort en full säsong för Timrå i SHL.

I natt kom AHL-debuten för Manitoba Moose och då valde han nummer för att hylla en lagkamrat.

Alfons Freij hyllade Jeremy Boyce-Rotevall.

Foto: Bildbyrån

Jeremy Boyce-Rotevall lämnar Timrå nu när säsongen är färdig. Efter att ha tillhört klubben sedan 2009 vet vi inte ännu om han väljer att förlänga karriären någon annanstans eller lägger av.

Men att han var populär i Timrå, det råder det inga tvivel om. Så till den grad att Alfons Freij nu berättar att han valde Boyce-Rotevalls nummer 23 i Manitoba Moose, för sin AHL-debut.

Förlorade debutmatchen

Klubben, som är farmarklubb till Winnipeg Jets, förlorade i natt mot Tucson Roadrunners med 3–4 i Freijs debut.

Under sin tid i Timrå gjorde Boyce-Rotevall 400 matcher i SHL och 354 i Hockeyallsvenskan för föreningen iklädd nummer 23.