Svensken bortgallrad igen – skickas till ECHL 

Hugo Ollas skickades ner till AHL av New York Rangers förra veckan.  
Nu blir Ollas bortgallrad igen – och skickas till ECHL.  

Hugo Ollas.
Hugo Ollas får ställa in sig på ECHL-spel igen. Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån & Greg M. Cooper/AP Photo/Alamy 

Förra veckan stod det klart att den svenske målvakten Hugo Ollas blev bortgallrad av New York Rangers efter att bara ha deltagit på NHL-klubbens träningsläger under tre dagar. Han skickades i stället ner till AHL för att vara en del av farmarlaget Hartford Wolf Pack.  

Nu står det klart att 23-åringen från Linköping återigen blir bortgallrad.  

Hartford Wolf Pack meddelar nämligen att Ollas kommer att omplaceras till Bloomington Bison i ECHL, farmarligans farmarliga. Det är andra säsongen i rad som burväktaren skickas ner till tredjedivisionen inom den nordamerikanska proffshockeyn. 

Har spelat två SHL-matcher för Linköping 

Hugo Ollas är fostrad i Linköping HC och fick även spela två matcher i SHL för klubben under säsongen 2020/21. Han draftades av New York Rangers i sjunde rundan av NHL-draften 2020 och lämnade Sverige 2021.  

Den storväxte målvakten, som är över två meter lång, spelade sedan tre säsonger i collegeligan NCAA med Merrimack College. 2024 skrev Ollas sedan ett NHL-kontrakt med New York Rangers och fick göra debut i AHL.  

Förra säsongen gjorde Hugo Ollas sedan sin första hela säsong i proffshockeyn. Det blev dock aldrig något spel i AHL för svensken. I stället spelade han exklusivt i ECHL. Där gjorde han elva matcher för Bloomington Bison och 22 matcher med Worcester Railers. Totalt hade han 89,6 i räddningsprocent och 3,10 GAA på 33 matcher i farmarligans farmarliga förra säsongen.  

Source: Hugo Ollas @ Elite Prospects

