Här gör Victor Eklund sitt första mål i AHL

Efter att ha inlett med sex assist på de första fyra matcherna kom nu första målet i AHL för Victor Eklund. Svensken gjorde 1+1 i 6-5-segern mot Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

Victor Eklund har fått en bra start på sin karriär i Nordamerika. 19-åringen gick poänglös från sin första match men gjorde sedan sex assist på de kommande tre matcherna. I den femte matchen, som utspelade sig i natt, kom också första målet.

Det var vid ställningen 3-1 till Bridgeport Islanders som svensken slog till. Halvvägs in i matchen dök det upp en situation framför motståndarkassen där han var hetast på returen. Det blev även en assist i matchen för tonåringen.

Totalt har Victor Eklund nu gjort åtta poäng på sina fem första matcher i AHL. Han har därmed byggt vidare på sin fina säsongsavslutning med Djurgården. Under våren avslutade han grundserien med poäng i nio av de elva sista matcherna i SHL.

Forwarden draftades som nummer 16 av Islanders förra sommaren. Det återstår nu fem matcher på grundserien innan Calder Cup-slutspelet börjar.

Calle Odelius spelade även han matchen för Bridgeport. Marcus Högberg var med i truppen men fick sitta på bänken den här matchen. I motståndarlaget fanns Sebastian Aho.

