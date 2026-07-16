Höll dörren öppen - skriver AHL-kontrakt

Gabriel Seger blir kvar i Nordamerika. Foto: X (Hockeytown West Podcast) och AP Photo/Adrian Kraus.

"Det blir nog Europa någon gång, det är planen"

Samtidigt som Gabriel Seger, i april, berättade att han höll kontakten med vissa svenska klubbar, yttrade han ovanstående ord. Men han var också tydlig med att planen var att komma tillbaka till Nordamerika och ge NHL-drömmen "en chans på riktigt."

Nu står också det klart att den 26-årige forwarden skrivit på ett nytt ettårskontrakt i AHL.

Det är Chicago Wolves, tillhörandes Stanley Cup-mästarna Carolina Hurricanes som går ut med nyheten under onsdagen. Något som alltså innebär ett byte av NHL-organisation för Seger, efter två år i Detroit Red Wings.

– Det har varit lite diskussioner med europeiska lag, men där är det tydligt att jag inte ska dit nästa år. Sen får man se vad som händer under vårkanten med andra lag här borta framförallt, och samtidigt hålla dörrar öppna till SHL och andra europeiska ligor, sa Seger till hockeysverige.se, i april, om framtiden.

Tog college-vägen tack vare Cam Abbott

Gabriel Seger är född i Uppsala, och kom fram i Brynäs juniorverksamhet. Därifrån blev det ett år i Växjö innan han tog planet över Atlanten. NAHL följdes av college-hockey i NCAA, och därigenom en chans i AHL.

Den gångna säsongen blev det 21 poäng (8+13) på 78 matcher för Grand Rapids Griffins.

– Om jag ska vara ärlig… om jag ska spela i NHL så är det eventuellt tredje, men troligtvis fjärde. Men för att få den chansen måste man producera lite i AHL först, och visa att man kan vara en bra tvåvägsforward, har Seger sagt om sin NHL-dröm.

Cam Abbott, tidigare i just Chicago Wolves var den som tipsade Gabriel Seger om att ta college-vägen. Det när den nuvarande Färjestad-tränaren var hans tränare i Växjö U20. Brorsan Chris Abbott jobbar som bekant också i Carolina Hurricanes.