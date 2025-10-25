Mattias Hävelid lämnade Linköping för spel i Nordamerika inför den här säsongen.

Nu har 21-åringen öppnat sitt målkonto i AHL.

Mattias Hävelid.

Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

21-årige Mattias Hävelid valde inför den här säsongen att lämna Linköping och Sverige för att testa lyckan i Nordamerika.



Den JVM-meriterade backen skrev ett NHL-kontrakt med San Jose Sharks i våras och har den här säsongen fått inleda säsongen i farmarlaget San Jose Barracuda. Där stod han för en assist i sin debutmatch för två veckor sedan – och i natt satte han sitt första mål i AHL.



Drygt halvvägs genom den andra perioden lyckades Hävelid reducera matchen mot Milwaukee Admirals till 2–4, då han fri framför mål plockade upp en lös puck och från nära håll överlistade Matthew Murray. Målet blev emellertid San Joses sista i matchen, som Milwaukee till slut vann med 6–2 efter att David Edstrom stått för ett av målen.

Hjälpte Djurgården upp till SHL

Mattias Hävelid står nu noterad för två poäng (1+1) på de tre inledande matcherna i AHL.



Förra säsongen delade backen sin speltid mellan Linköping och Djurgården, där han inledde säsongen i SHL med LHC i en begränsad roll innan han lånades ut till hockeyallsvenska Djurgården. Där fick Hävelid en mer framskjuten roll och producerade 14 poäng på 18 grundseriematcher, innan han stod för tre poäng på 14 slutspelsmatcher när Djurgården tog klivet upp till SHL.



Hävelid draftades i andrarundan av NHL-draften 2022 efter att under våren 2022 vunnit backarnas poängliga i U18-VM med sina tolv poäng på sex matcher när Småkronorna vann guld i U18-VM.



Se målet i videospelaren.

First in the AHL: ✔️ pic.twitter.com/Vk6MFRsiZv — SJ Barracuda (@sjbarracuda) October 25, 2025

Source: Mattias Hävelid @ Elite Prospects