Filip Bystedt gör sin andra raka säsong i AHL – och ser nu ut att börja ha hittat mer rätt. I natt klev svensken fram med ett solomål på övertiden i San José Barracudas 4-3-seger mot Abbotsford Canucks.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Efter att ha lämnat Linköping har det nu blivit över 70 matcher i AHL. Den senaste tiden har också poängen börjat ramla in i rask takt. Centern har gjort nio poäng på senaste tio matcherna och har även fyra raka matcher med poäng.

I natt blev 21-åringen också stor matchvinnare.

Det efter att på övertid ha dansat genom motståndarförsvaret och avgjort helt på egen hand. Det var det tredje svenskmålet för kvällen efter att både Jonathan Lekkerimäki och Vilmer Alriksson gjort mål för Abbotsford.

Filip Bystedt har nu gjort tolv poäng på 15 matcher i AHL den här säsongen. Förra året blev det 31 poäng på 50 matcher i ligan. Det återstår nu att se om hans nuvarande form kan ta honom hela vägen till en NHL-debut med San José Sharks.

Source: Filip Bystedt @ Elite Prospects