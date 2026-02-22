Felix Unger Sörum fortsätter ösa in poäng i AHL.

Han rycker nu i den svenska poängligan – och är en av ligans allra bästa U21-spelare.

Felix Unger Sörum fortsätter att göra succé för Chicago Wolves. Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire/Alamy & Mathias Bergeld/Bildbyrån

Felix Unger Sörum är på väg mot en historiskt bra säsong i AHL.

I natt vann hans Chicago Wolves, farmarlag till Carolina Hurricanes, med 5-4 mot Texas Stars och 20-åringen hade återigen en stor del i lagets seger. Unger Sörum noterades för tre assist och spelade bland annat fram till Noah Philps segermål i tredje perioden. Efter matchen utsågs svensken till en av matchens lirare. Landsmannen Noel Gunler blev också målskytt för Chicago Wolves i segern.

I och med nattens uppvisning rycker Felix Unger Sörum nu också i den svenska poängligan. Inför nattens matcher låg både Unger Sörum och Isak Rosén på 41 poäng och var i delad ledning bland svenskarna i AHL. Men Unger Sörum kliver nu upp i ensam ledning med 44 poäng på 48 matcher så här långt. Med sina 44 poäng är Felix Unger Sörum också näst bäst av alla U21-spelare i hela AHL. Endast lagkamraten Bradly Nadeau är bättre med 45 poäng.

Felix Unger Sörum kan skriva svensk historia i AHL

Felix Unger Sörum kan också sätta nytt rekord för flest poäng av en svensk U21-spelare någonsin i AHL. Loui Eriksson gjorde 60 poäng på 78 matcher som 20-åring i AHL under säsongen 2005/06 vilket är den bästa noteringen någonsin av en svensk U21-spelare i AHL. Med sitt nuvarande poängsnitt trendar Unger Sörum mot 67 poäng och han skulle i sådana fall kliva förbi Loui Eriksson som den bästa U21-svensken någonsin i AHL.

Forwarden är även på väg mot en av de bästa säsongerna någonsin av en AHL-svensk. Det svenska poängrekordet innehavs av Patrik Juhlin som gjorde hela 91 poäng på 78 matcher säsongen 1996/97. Om Felix Unger Sörum skulle behålla samma poängsnitt och landa in på 67 poäng skulle han tangera Robert Burakovskys notering från 1993/94 vilket är femte bäst av en svensk i AHL:s historia.

***

I natt var det flera andra svenskar som också levererade fint i AHL. När Wilkes-Barre/Scranton Penguins vann med 4-3 mot Bridgeport Islanders spelade två svenskar huvudroller.

Filip Hållander har missat flera månaders spel på grund av en blodpropp i benet. Tidigare i veckan gick han dock på is för första gången och blev nedskickad till AHL för att kunna spela sig i form under OS-uppehållet. I natt gjorde Hållander sin andra match tillbaka efter blodproppen – och då kom även första målet. Filip Hållander gjorde Penguins första mål när laget vände underläge 0-2 till vinst.

Även Sebastian Aho, som nyligen kopplats ihop med en SHL-flytt till Växjö nästa säsong, blev målskytt i matchen. Han sköt Penguins tredje mål och fullbordade lagets vändning till 3-2. Laget vann sedan med 4-3.

Source: Felix Unger Sörum @ Elite Prospects