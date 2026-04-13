Det svenska storlöftet Felix Unger Sörum imponerar i AHL.

Med 63 poäng på 69 matcher toppar forwarden Chicago Wolves interna poängliga — och har nu gjort poäng i nio raka matcher.

Felix Unger Sörum är Chicago Wolves poängkung

Leksandsfostrade Felix Unger Sörum fortsätter att ta kliv i AHL. På 69 matcher har forwarden stänkt in 63 poäng (16+47) vilket gör honom till Chicago Wolves poängbästa spelare för säsongen.

Redan som ung visade Unger Sörum framfötterna i Leksand, där fick han chansen att prova på SHL. På 35 matcher gjorde löftet 15 poäng (3+12) i högsta serien. Under 2023 draftades Unger Sörum till Carolina Hurricanes i andra rundan som spelare 62.

Säsongen därpå blev det en flytt över till Nordamerika där destinationen blev Hurricanes farmalag Chicago Wolves. Under sin första säsong gjorde forwarden 20 poäng (5+15) på 61 AHL-matcher. Nu, under sin andra säsong, har poängskörden tripplats. Dessutom avslutar han nu grundserien med en lång poängsvit. Det har blivit nio raka matcher med poäng för honom samtidigt som laget gått starkt.

Efter 4-2-segern senast för Chicago Wolves mot Rockford Icehogs är andraplatsen säkrad i AHL-tabellen Central Division, mycket tack vare sin svenske poängkung.

Source: Felix Unger Sörum @ Elite Prospects