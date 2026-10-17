Kan göra comeback – redan i natt

I slutet av april opererades Elias Salomonsson i axeln och väntades bli borta i fem till sex månader.
I natt kan det svenska backlöftet göra comeback.
Winnipeg Free Press rapporterar att Salomonsson fortsätter att göra framsteg i sin rehabilitering och att han kan komma att spela i nattens AHL-match mellan Manitoba Moose och Texas Stars.
Gjorde NHL-debut förra säsongen
Salomonsson, som lämnade Skellefteå efter SM-guldet 2024, fick göra sin NHL-debut under förra säsongen och noterades för totalt 32 matcher med Winnipeg Jets. På dessa matcher noterades han för ett mål och fem poäng.
22-åringen spelade även 29 matcher i farmarligan under fjolårssäsongen, där han stod för nio poäng (1+8). Under sin debutsäsong i Nordamerika 2024/25 producerade svensken 27 poäng på 53 matcher och blev uttagen till ligans All Star-match.
Backen har ett år kvar på sitt entry level-kontrakt med Winnipeg Jets, som har en lönetaksträff på 865 000 dollar.