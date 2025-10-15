Calle Odelius tvingas inleda säsongen i farmarligans farmarliga. 21-åringen har skickats till ECHL-laget Worcester Railers av New York Islanders.

Calle Odelius får starta säsongen i ECHL. Foto: AP Photo/Matt Slocum

När AHL-säsongen startade i helgen saknades Calle Odelius i Bridgeport Sound Tigers laguppställning i de två inledande matcherna. Detta efter att ha spelat 62 AHL-matcher med laget i fjol.

Under onsdagen kom beskedet att den tidigare djurgårdstalangen skickats ned till Worcester Railers i ECHL, farmarligans farmarliga.

Odelius slog igenom som junior i Djurgårdens verksamhet efter att ha anslutit från moderklubben Södertälje SK som U16-spelare. Där gjorde han tillsammans med skickliga 04:or, som Jontahan Lekkerimäki, Noah Östlund och Liam Öhgren, avtryck i både klubblag och juniorlandslag. Backen var med och vann U18-VM-guld med Småkronorna 2022 efter att ha debuterat i SHL samma säsong.

Calle Odelius draftades i andra rundan 2022

Calle Odelius draftades av Islanders som 65:e spelare i andra rundan samma år och tillbringade efterföljande säsong med Djurgården i Hockeyallsvenskan, men fick även två SHL-matcher på lån hos Färjestad. Säsongen 2023/24 förstördes av en fotledsfraktur som bland annat medförde att han missade JVM i Göteborg.

Fjolårssäsongen var hans första i Nordamerika. Där blev det ett mål och totalt 14 poäng på 62 matcher för Bridgeport i AHL.

Debuten i ECHL kan ske i helgen då Worcester Railers har matcher mot Maine Mariners och Adirondack Thunder.

Source: Calle Odelius @ Elite Prospects