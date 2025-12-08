Calle Clang hade inte spelat en AHL-match sedan början av november. Men under söndagen var han tillbaka – och plockade säsongens första vinst efter 18 räddningar i 6–1-segern med San Diego Gulls mot Texas Stars.

Calle Clang hade en stark comeback i AHL. Foto: Hector Acevedo/ZUMA Press Wire

Det har varit en tuff höst för målvakten Calle Clang i AHL.

Efter två övertidsförluster med Anaheim Ducks farmarlag San Diego Gulls skadade sig den tidigare Röglespelaren i en match mot Ontario Reign den 8 november. Han pausade kort därefter säsongen av personliga skäl och hade inte spelat på nästa en månad när han fick starten i mötet med Texas Stars i natt.

Comebacken blev dock väldigt lyckad.

Clang stoppade 18 av 19 skott i Gulls 6–1-seger och prisades som isens bästa spelare för sin insats mellan stolparna.

– Jag vill tacka klubben som gav mig tillåtelse att ta hand om lite familjerelaterade saker. Jag är tacksam för det och det var skönt att vara tillbaka, sade Clang efter matchen.

Hans återkomst kommer lämpligt för Anaheim Ducks organisation, då m,an just nu har ett prekärt skadeläge med båda sina tjeckiska målvakter Lukas Dostal och Petr Mrazek på skadelistan. När Ducks i natt besegrade Chicago Blackhawks med 7–1 hade man finländaren Ville Husso i kassen, uppbackad av den orutinerade 23-årige ryssen Vjatjeslav Butejets.

Calle Clang, 23, är inne på sin tredje säsong i Nordamerika efter att ha lämnat Rögle 2023. Han har gjort 72 framträdanden i AHL med en räddningsprocent på 89,5. Den här säsongen har han stoppat 86,6 procent av skotten på tre och en halv match med San Diego.

Victor Östman knäckte Calder Cup-mästarna

En annan svensk målvakt som briljerade i AHL i natt var Victor Östman.

Den 25-årige stockholmaren, med ett förflutet i HV71:s juniorverksamhet, utsågs till matchens första stjärna när hans Coachella Valley Firebirds besegrade de regerande AHL-mästarna Abbotsford Canucks med 2–1.

Östman lämnade isen med 25 räddningar och har gått segrande ur fyra av sina nio matcher i AHL den här säsongen. Den tidigare collegemålvakten har en räddningsprocent på 89,7 så här långt.

Victor Östman tillbringade fyra säsonger med University of Maine innan han skrev NHL-kontrakt med Seattle Kraken 2024. I fjol tillbringade han större delen av säsongen i ECHL med Kansas City Mavericks – där han fick mest uppmärksamhet för ett slagsmål – men hann även med ett inhopp i NHL för Kraken i slutet av säsongen.

Nils Åman hade en assist på Abbotsfords tröstmål i matchen. Den tidigare Leksandsforwarden har tolv poäng (2+10) på 18 AHL-matcher den här säsongen. Han har även hunnit med två NHL-matcher med Vancouver Canucks.