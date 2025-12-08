För två år sedan valdes Connor Bedard före Leo Carlsson i NHL-draften. Inatt tog svensken revansch när Anaheim krossade hans Chicago med hela 7–1.

– Allt bara klickade, säger 20-åringen efter dubbla fullträffar och pris som matchens spelare.

Leo Carlsson mot Connor Bedard (höger). Foto: Bildbyrån (montage).

Både Connor Bedard och Leo Carlsson, som valdes etta och två i draften 2023, öser in poäng i NHL, men när de möttes i natt var det tydligt vem som vann matchen i matchen.

Visserligen hade Bedard stått för en assist, men hans Chicago Blackhawks klev av isen med hela 1–7 på resultattavlan efter dubbla fullträffar från Leo Carlsson – och 53–20 i skott. Carlsson valdes även senare även valdes till matchens spelare. Kort sagt: En riktig överkörning.

– Allt bara klickade. Vi tog hand om blålinjerna på ett bra sätt, la ner pucken när vi behövde och jobbade vidare därifrån, säger den 20-årige svensken som nu är uppe i 16 mål och 22 assist på 29 matcher.

Siffrorna gör att Carlsson just nu är på väg mot 107 poäng över hela 2025/26. Sju färre än det svenska NHL-rekordet för en U22-spelare. Ett rekord Mats Sundin satte 1992/93.

1–13 över två matcher: ”Måste ha mental styrka”

I Chicago-lägret var tongångarna självklart inte lika positiva.

I och med att Blackhawks även föll mot LA Kings med sex puckar, natten till söndag, har man nu ett facit på 1–13 i mål, och 53–85 i skott, över sina två senaste matcher.

– När man blir överkörd på resultattavlan två kvällar i rad, och ikväll var en riktig höjdare, så sjunker självförtroendet. Men det här är en liga för stora killar. Man måste ha mental styrka och hitta ett sätt att komma tillbaka, säger Chicagos huvudtränare Jeff Blashill.

