Svenskarnas säsong lever – efter upphämtningen

Chicago Wolves firar Viktor Neuchevs övertidsmål i den fjärde Calder Cup-finalen. Foto: Arlyn McAdorey/The Canadian Press via AP

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Underläge 1–3 inför tredje perioden – och 0–3 i matcher.

Chicago Wolves var mer eller mindre uträknade i Calder Cup-finalen mot Toronto Marlies inför avslutningen av nattens fjärde finalmatch. Men då stod laget för en desperat upphämtning som tog dem till förlängning – och sedermera en övertidsseger som tvingar fram en femte finalmatch i natt svensk tid.

Efter att Toronto dominerat den första halvan av matchen lyckades Chicago hitta nästa växel i tredje perioden. Inom loppet av 65 sekunder tidigt i den tredje ronden gick man från 1–3 till 3–3.

Backen Domenick Fensore reducerade till 2–3 innan Justin Robidas kvitterade.

Viktor Neutjev matchvinnare för Chicago Wolves

I förlängningen var det sedan ryssen Viktor Neutjev, 22, som skickade in segermålet till 4–3 bakom landsmannen Artur Achtjamov i Torontos kasse.

Neutjev högg på en förlupen puck framför motståndarkasssen och sköt ett välplacerat skott som Achtajmov var chanslös på.

Se målet i videospelaren!

Chicago Wolves svenska trio Joel Nyström, Felix Unger Sörum och Noel Gunler lämnade isen utan poäng. Däremot plockade Alexander Nylander upp sin första assistpoäng i årets slutspel när han spelade fram Luke Haymes till Marlies 3–1-mål.

Match fem spelas i Toronto i natt med start 01.00. För Chicago Wolves och deras svenskar är det fortsatt vinna eller försvinna som gäller.