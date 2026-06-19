Svenskarnas säsong lever – efter upphämtningen

Underläge 1–3 inför tredje perioden – och 0–3 i matcher.
Chicago Wolves var mer eller mindre uträknade i Calder Cup-finalen mot Toronto Marlies inför avslutningen av nattens fjärde finalmatch. Men då stod laget för en desperat upphämtning som tog dem till förlängning – och sedermera en övertidsseger som tvingar fram en femte finalmatch i natt svensk tid.
Efter att Toronto dominerat den första halvan av matchen lyckades Chicago hitta nästa växel i tredje perioden. Inom loppet av 65 sekunder tidigt i den tredje ronden gick man från 1–3 till 3–3.
Backen Domenick Fensore reducerade till 2–3 innan Justin Robidas kvitterade.
Viktor Neutjev matchvinnare för Chicago Wolves
I förlängningen var det sedan ryssen Viktor Neutjev, 22, som skickade in segermålet till 4–3 bakom landsmannen Artur Achtjamov i Torontos kasse.
Neutjev högg på en förlupen puck framför motståndarkasssen och sköt ett välplacerat skott som Achtajmov var chanslös på.
Se målet i videospelaren!
Chicago Wolves svenska trio Joel Nyström, Felix Unger Sörum och Noel Gunler lämnade isen utan poäng. Däremot plockade Alexander Nylander upp sin första assistpoäng i årets slutspel när han spelade fram Luke Haymes till Marlies 3–1-mål.
Match fem spelas i Toronto i natt med start 01.00. För Chicago Wolves och deras svenskar är det fortsatt vinna eller försvinna som gäller.