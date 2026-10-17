TV: Här slåss svenske talangen – mot förre lagkamraten

Axel Hurtig kastade handskarna i natt.

Foto: Bildbyrån & Calgary Wranglers/X (Skärmdump)

Det blev en minst sagt händelserik AHL -match mot San Jose Barracuda i natt för Calgary Wranglers svenske back Axel Hurtig . Matchen blev ett riktigt målkalas, där Barracuda lyckades vinna med 5–4, och där Hurtig inledde matchens målskytte redan efter 20 sekunder.

Målet var Hurtigs tredje för säsongen, vilket gör att den JVM-meriterade backen är den målbäste svenske backen i AHL och den näst bäste målskytten bland svenskarna i farmarligan under säsongsinledningen. Det var inte heller bara i målprotokollet som Hurtig gjorde avtryck.

Axel Hurtig slogs mot tidigare lagkamraten

Mindre än två minuter efter sitt mål kastade svensken handskarna, då han och San Jose-forwarden Carson Wetsch gick en omgång mot varandra. De två spelarna har ett förflutet ihop, då Hurtig och Wetsch var lagkamrater i WHL-klubben Calgary Hitmen under säsongen 2024/25. Spelarna delade ut några slag mot varandra, innan domarna klev emellan och bröt upp bråkstakarna.

Hurtig var inte den enda svensken som gjorde avtryck i matchen. Lagkamraten William Strömgren sköt sitt första mål för säsongen tidigt i den första perioden, medan San Jose-svensken Filip Bystedt fyllde på sitt målkonto till fyra fullträffar den här säsongen med sitt 3–2-mål halvvägs genom öppningsakten. Därtill stod Leo Sahlin Wallenius för en passningspoäng i matchen, hans andra poäng (0+2) på sex matcher den här säsongen.

Se Hurtigs slagsmål i videospelaren.