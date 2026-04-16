Avslutar i Nordamerika – får spela slutspel
MoDo har spelat färdigt – men inte Milton Gästrin. Han kommer spela Calder Cup-slutspel.
Milton Gästrin fick ett stort genombrott i HockeyAllsvenskan den här säsongen. Han gjorde 24 poäng på 39 matcher och var stundtals en ledande forward för MoDo. Dessutom var han ju med och vann JVM-guld med Juniorkronorna.
Nu står det klart att Gästrin får avsluta sin häftiga säsong med spel i AHL-laget Hershey Bears. Washington Capitals, som tingade Gästrin i draften i somras, meddelar att Gästrin kallas över Atlanten och kommer förstärka Bears som har ett slutspel som väntar runt hörnet.
Gästrin, som väntar vara en nyckelspelare även i nästa säsongs Juniorkronorna, valdes tidigt i andrarundan av förra årets draft.
Sedan tidigare har Alfons Freij, Viggo Gustafsson, Eddie Genborg, Jack Berglund, Victor Eklund, Lucas Pettersson och Anton Frondell också valt att avsluta säsongen i AHL.
