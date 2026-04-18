TV: Anton Johanssons succé – förbi fjolårets notering

Anton Johansson stortrivs i AHL med sina svenska backkollegor. Med mål och assist inatt är han redan förbi förra årets notering i ligan.

Anton Johansson firar sitt 6–0-mål i AHL. Foto: Bildbyrån och AHL (skärmdump).

Med antalet svenska backar i Grand Rapids Griffins är det kanske inte så konstigt att någon hamnar i målprotokollet. Men för Anton Johansson har det också blivit så i de flesta framträdanden sedan han anslöt från Leksand.

Inatt, när Detroit Red Wings farmarlag körde över Milwaukee Admirals, stod 21-åringen för både mål och assist.

Siffrorna skrevs till hela 8–0 och Johansson fick själv jubla efter det sjätte. Då i powerplay, efter att han lämnats hela själv i mitten av offensiv zon. Dessförinnan hade han även spelat fram sin svenske backkollega William Wallinder till 3–0.

För Anton Johansson innebär nu detta sex poäng (2+4) över de sju första matcherna i AHL denna gång. Därmed är han också förbi förra årets notering då fem poäng på elva grundseriematcher följdes av AHL-slutspel och återkomst i Leksand. Gran Rapids Griffins har en match kvar innan de kliver in i årets ”playoff”.

Utöver Johansson och Wallinder noterades även Erik Gustafsson och Gabriel Seger för poäng i matchen. Den förstnämnde bidrog med hela två assist och ett mål som en av lagets fem backar för dagen (Gustafsson, Lagesson, Sandin-Pellikka, Wallinder och Johansson).

