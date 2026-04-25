Vidare – efter Lindboms storspel

Alexander Holtz gjorde mål och Carl Lindbom storspelade. De båda Dif-produkterna var högst bidragande till att Henderson Silver Knights vann med 5-1 och nu är i nästa runda av AHL-slutspelet.

Carl Lindbom och Alexander Holtz tog Henderson vidare till nästa runda.

I AHL har slutspelet dragit igång med en play in-runda. Precis som i Sverige spelas de matcherna i bäst av tre. Där lagen redan har börjat åka ur, inte minst är Victor Eklunds Bridgeport Islanders utslagna.

I Vegas farmarlag återfinns flera svenska spelare.

Alexander Holtz är en av dem. Skarpskytten blev nedskickad i början av mars och har sedan varit kvar i farmarligan. Där blev det nio poäng på 13 matcher i grundserien. I slutspelet ställdes Henderson Silver Knights mot San José Barracuda, med bland annat Filip Bystedt i laget.

Efter att ha vunnit den första matchen med 5-4 efter förlängning hade Henderson chansen att avgöra i natt. Då klev Carl Lindbom fram och storspelade – samtidigt som Holtz gjorde mål framåt.

Slutsiffrorna skrevs till 5-1 sedan Lindbom räddat 26 av 27 skott. Segern innebär att Henderson nu är vidare till nästa runda av Calder Cup-slutspelet.