Det är inte bara i NHL som spelare tjänar tiotals miljoner för att spela hockey.

Även i AHL finns många spelare som har miljonlöner – i dollar.

En svensk spelar tar den här säsongen plats bland farmarligans tio bäst betalda spelare.

Det går att tjäna stora pengar även i AHL.

Foto: Alamy (Montage)

10. Kyle Burroughs, b, Ontario Reign

Årslön: 1,1 miljoner dollar/10,5 miljoner kronor.

När Kyle Burroughs sajnade ett treårskontrakt med San Jose Sharks värt totalt 3,3 miljoner dollar (31,5 miljoner kronor) var knappast planen att han under sitt sista år på avtalet skulle harva i AHL i en annan organisation.

Så har emellertid fallet blivit för den nu 30-årige backen, som efter att ha varit ordinarie i Sharks säsongen 2023/24 trejdades till Los Angeles i utbyte mot svenske Carl Grundström (som vi får lov att återkomma till senare på den här listan). I Kings blev det bara 33 matcher förra säsongen, innan han inför denna säsong degraderades till farmarligan via waivers.

I och med att Burroughs har ett envägskontrakt bibehåller han sin lön på 1,1 miljoner dollar den här säsongen, vilket motsvarar drygt 10,5 miljoner kronor.

Kyle Burroughs.

Foto: Mark Humphrey/AP/Alamy

9. Kaapo Kähkönen, m, Laval Rocket

Årslön: 1,15 miljoner dollar/11 miljoner kronor.

Finländaren Kaapo Kähkönen slog sin in i Minnesota säsongen 2020/21 och var en ordinarie NHL-målvakt fram till fjolårssäsongen, då kurvan började gå åt fel håll för 29-åringen.

Förra säsongen blev en minst sagt stormig sådan för Kähkönen, som först skrev på ett ettårskontrakt med Winnipeg den 1 juli innan han plockades upp på waivers av Colorado två månader senare. En månad därefter plockades Kähkönen tillbaka av Winnipeg på waivers, innan han i mars trejdades till Florida, där han avslutade säsongen som förstemålvakt i klubbens AHL-lag.

Trots den omtumlande fjolårssäsongen, där det i slutändan bara blev en enda NHL-match, skrev Kähkönen ett ettårskontrakt med Montréal Canadiens värt 1,15 miljoner dollar, vilket motsvarar elva miljoner kronor. 29-åringen har den här säsongen delat målvaktssysslan med det amerikanske storlöftet Jacob Fowler i Canadiens farmarlag Laval Rocket.

Kaapo Kähkönen.

Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy

8. Daniil Miromanov, b, Calgary Wranglers

Årslön: 1,25 miljoner dollar/11,9 miljoner kronor.

Daniil Miromanov trejdades till Calgary från Vegas våren 2024 och skrev samtidigt på ett nytt tvåårskontrakt värt totalt 2,5 miljoner dollar (23,8 miljoner kronor) med klubben. Han avslutade säsongen 2023/24 som ordinarie i Flames och spelade uteslutande NHL-hockey under fjolårssäsongen, men den här säsongen har han fått finna sig i att spela farmarlagshockey i stället.

Miromanov spelade med Calgary mot just Vegas i mitten av oktober, men det har än så länge varit hans enda NHL-match denna säsong. Kort därefter placerades han på waivers och skickades till farmarlaget. Där tjänar han en årslön på 1,25 miljoner dollar, vilket motsvarar strax under tolv miljoner kronor, den här säsongen.

På 14 matcher har Miromanov producerat två mål och totalt sex poäng för Wranglers den här säsongen.

Daniil Miromanov.

Foto: George Walker IV/AP/Alamy

7. Matt Benning, b, Toronto Marlies

Årslön: 1,25 miljoner dollar/11,9 miljoner kronor.

Matt Benning tog klivet raka vägen från collegehockeyn in i NHL 2016 och var därefter ordinarie i ligan under sju säsonger, innan han bara spelade 14 matcher säsongen 2023/24 med San Jose och trejdades till Toronto hösten 2024.

I Toronto har NHL-chanserna uteblivit med sin frånvaro helt och hållet. I stället har Maple Leafs valt att betala en årslön på närmare tolv miljoner kronor till Benning för att spela farmarlagshockey med Toronto Marlies.

31-åringen är inne på det fjärde och sista året på avtalet som ger honom en årslön på drygt tolv miljoner kronor och ett totalt kontraktsvärde på drygt 47,5 miljoner kronor. Chansen att han ska kunna landa ett lika lukrativt avtal i framtiden får ses som försvinnande liten.

Matt Benning.

Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy

6. Philip Tomasino, fw, Wilkes/Barre-Scranton Penguins

Årslön: 1,75 miljoner dollar/16,6 miljoner kronor.

24-årige Phiip Tomasino har bara spelat en match i AHL den här säsongen, efter att ha placerats på waivers av Pittsburgh förra veckan och i början av denna vecka skickats ned till farmarlaget Wilkes-Barre/Scranton Penguins efter en blek start på säsongen med endast en poäng på sina nio inledande matcher.

Detta från en spelare som under förra säsongen trejdades till Pittsburgh från Nashville och producerade 23 poäng på 50 matcher för Penguins.

Förstarundevalet 2019 har alla egenskaper för att inte behöva bli långlivad i farmarligan, men skulle han bli det kan han åtminstone trösta sig med att han alltjämt cashar in en bra lön. Det ettårskontrakt han skrev med Pittsburgh i somras ger honom en årslön på 1,75 miljoner dollar, vilket motsvarar drygt 16,6 miljoner kronor och ligger på samma nivå oavsett om han spelar i NHL eller AHL.

Philip Tomasino.

Foto: Seth Wenig/AP/Alamy

5. Carl Grundström, fw, Lehigh Valley Phantoms

Årslön: 1,85 miljoner dollar/17,5 miljoner kronor.

Det blev ett miljöombyte för Carl Grundström strax innan den här NHL-säsongen drog i gång, då han trejdades från San Jose till Philadelphia. Den VM-meriterade svensken har emellertid inte ingått i Flyers planer i någon större utsträckning under hösten och början av vintern.

Grundström fick inleda säsongen i AHL innan han kallades upp till NHL efter en dryg månad i farmarligan. Där blev det blott en NHL-match med tio minuters speltid i Flyers innan han raskt skickades tillbaka till farmarligan, där han varit hemmahörande sedan dess.

Den 27-årige svensken är en av farmarligans bäst betalda spelare den här säsongen med en årslön på totalt 17,5 miljoner kronor. Med den noteringen var han under hösten den näst bäst betalde svensken i ligan, men sedan Erik Gustafsson kallades upp till NHL häromdagen så är han nu den bäst betalde svenska spelaren i AHL.

Carl Grundström.

Foto: Rusty Jones/CSM/Alamy

4. Connor Ingram, m, Bakersfield Condors

Årslön: 2,15 miljoner dollar/20,4 miljoner kronor.

Sverige-bekantingen Connor Ingram har den här säsongen tagit ett omtag i karriären efter att under en period brottats med psykisk ohälsa.

Ingram trejdades till Edmonton i början av oktober och skickades omedelbart ned till AHL-laget Bakersfield, där han hittills inte hittat tillbaka till den nivån han spelade på i NHL för bara något år sedan där han under Coyotes sista säsong i Arizona var han lagets förstemålvakt och vann 23 av 50 matcher.

I grund och botten är Ingram en målvakt av NHL-kaliber, vilket hans kontrakt värt en bit över 20 miljoner kronor indikerar. Vägen tillbaka dit kan emellertid vara lång, men hittar han bara in på rätt spår igen kan Ingram vara lite av en målvaktsjoker för Oilers i ett senare skede av säsongen.

Som målvaktsspelet sett ut för Edmonton den här säsongen kan det definitivt behövas.

Connor Ingram.

Foto: Gary A. Vasquez/Imagn Images/Bildbyrån

3. Ville Husso, m, San Diego Gulls

Årslön: 2,2 miljoner dollar/20,9 miljoner kronor.

Ville Husso blev så sent som i går uppkallad till NHL av Anaheim Ducks, men så snart som Lukas Dostal är tillbaka från dag-till-dag-skada kommer den finske målvakten att skickas tillbaka till AHL, där han spenderat hela den här säsongen vilket motiverar hans etikett som AHL-spelare på den här listan.

Husso slog igenom lite från ingenstans under säsongen 2021/22 med St. Louis, där han och Jordan Binnington slogs med näbbar och klor om speltiden som fördelades broderligt. Hussos marknadsvärde steg till den grad att Blues inte längre hade råd att behålla honom, då han i stället sajnade ett treårskontrakt med Detroit värt totalt 135 miljoner kronor.

Tiden i Detroit blev emellertid inte i närheten av lika framgångsrik som i St. Louis och under sitt sista år på kontraktet med Detroit blev han förpassad till AHL innan han i våras trejdades till Anaheim i utbyte mot i praktiken ingenting.

Trots att Husso avslutade säsongen med merparten AHL-spel så belönades han ändå med ett tvåårskontrakt värt närmare 42 miljoner kronor. Den här säsongen tjänar Husso 20,9 miljoner kronor för att vara förstemålvakt i San Diego framför Calle Clang och nödlösning när någon av Lukas Dostal eller Petr Mrazek är indisponibel.

Ville Husso.

Foto: Jayne Kamin-Oncea/Imagn Images/Bildbyrån

2. Ivan Fedotov, m, Cleveland Monsters

Årslön: 3,275 miljoner dollar/31,1 miljoner kronor.

Tre av de fyra bäst betalda spelarna i AHL den här säsongen är målvakten – men ingen av burväktarna tjänar lika mycket som Clevelands ryske tvåmetersman Ivan Fedotov.

Fedotovs ankomst till Philadelphia var lika efterlängtad som omskriven, då han hindrades från att lämna Ryssland 2022 och i stället kastades in i militärtjänstgöring mitt under de landets anfallskrig mot Ukraina. När Fedotov skulle genomföra flytten till USA stoppades han och fördes i stället till den ryska flottbasen utanför Murmansk.

Flytten blev i stället av våren 2024, men den två meter långe burväktaren hade svårt att klara omställningen från KHL till NHL och vann bara sex av sina 29 matcher med Flyers innan han inför den här säsongen trejdades till Columbus i utbyte mot ett sjätterundeval i 2026 års NHL-draft.

Det avtal med Flyers som Fedotov skrev våren 2024 ger honom den här säsongen en årslön på strax över 31 miljoner kronor, varav nästan 24 av dessa miljoner betalas ut som en signing bonus.

I AHL har Fedotov inte stuckit ut på något sätt den här säsongen och det är väl ingen vild gissning att den snart 29-årige målvakten inom en snar framtid återvänder till Ryssland och KHL.

Ivan Fedotov.

Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire/Alamy

1. Justin Holl, b, Grand Rapid Griffins

Årslön: 3,4 miljoner dollar/32,3 miljoner kronor.

Många, inklusive han själv, hade nog förväntat sig att Justin Holl skulle behålla sin plats på Detroits blålinje den här säsongen. Då spelade svenske storlöftet Axel Sandin-Pellikka så pass bra under försäsongen och klubbens träningsläger att lagledningen inte kunde hålla 20-åringen borta från NHL-laget – vilket medförde att Holl fick finna sig i att inställa sig i AHL.

Holl är en rutinerad back som gjort närmare 400 matcher i NHL, vilket speglas i hans lönekuvert som den här säsongen ger honom en årslön på en bit över 32 miljoner kronor. För 33-åringen är det här första gången han spelar i AHL sedan säsongen 2017/18, då han tillhörde Torontos organisation.

33-åringen har en viktig roll som mentor i Grand Rapids den här säsongen, där bland annat unge William Wallinder återfinns även den här säsongen, men det här var knappast planen för Holl denna säsong. Skulle NHL-chanserna fortsätta att utebli lär det inte vara någon vild gissning att 33-åringen trejdas under något skede den här säsongen, för jag tror inte heller att Detroit är speciellt intresserade av att lasta 32 miljoner kronor på en AHL-back under resten av säsongen.