En poäng från personbästa – i december

Helgens dubbelmöte i AHL gav fyra poäng för Felix Unger Sörum. Nu är den tidigare Lekandstalangen nära nytt personbästa – redan 1 december.

Felix Unger Sörum under JVM och i AHL. Foto: Bildbyrån och Instagram (Chicago Wolves).

Redan för en månad sedan var det tydligt att något klickat för Felix Unger Sörum till 2025/26.

Den tidigare Leksandstalangen gjorde lika många poäng som Axel Sandin-Pellikka under fjolårets JVM, men kunde inte föra över produktionen till AHL och Chicago Wolves på riktigt samma sätt. Nu, efter en succéhelg mot Manitoba Moose, är 20-åringen en poäng ifrån förra årets notering redan i december.

Efter lördagens mål och assist klev Unger Sörum av isen i nattens strafförlust med två nya poäng. Även denna gången hittade han nät själv, innan ett lyckat powerplay-spel gav en framspelning. I och med detta står han på 19 poäng på 19 matcher, vilket ger en delat tredjeplats i AHL för U21-spelare denna säsong. Endast Matvei Gridin och Nick Lardis är bättre.

Ingen annan svensk har gjort fler poäng under 2025/26.

På väg mot nytt U21-rekord i AHL

Felix Unger Sörum lämnade Sverige och Leksand 2024 efter 15 poäng på 35 grundseriematcher, och har just nu ett rookiekontrakt med Carolina Hurricanes som gäller till 2028. Det återstår att se när 20-åringen får chansen i NHL.

Om Unger Sörum håller detta tempo landar han på 72 poäng över hela AHL-säsongen, vilket skulle krossa svenska rekordet för en U21-spelare som Loui Eriksson satte 2005/06 (60 poäng). Det som talar för det är att svensken endast lämnat tre matcher poänglös hittills denna säsong.

*****

På annat håll under söndagen gjorde Fabian Lysell allt för att hänga med Unger Sörum i den svenska poängligan i AHL.

22-åringen från Göteborg stod för sin tredje tvåpoängsmatch i rad och har nu gjort nio mål och nio assist på 16 matcher med Providence Bruins. Detta är forwardens tredje säsong med spel i AHL. Under förra året blev det 12 NHL-matcher med Boston Bruins.

Source: Felix Unger Sörum @ Elite Prospects