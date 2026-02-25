Succésvenskens smäll – blir borta länge

Adam Engström har gjort succé i AHL den här säsongen.

Nu kommer dock ett tungt besked för svensken – som blir borta en längre tid med en skada.

Adam Engström tvingas till vila den kommande månaden. Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy

I fjol stod Adam Engström för en fin debutsäsong i AHL med Laval Rocket. Han landade då in på fem mål och 27 poäng efter 66 matcher. Den här säsongen har 22-åringen dock fått en riktigt fin utveckling och redan slagit sin notering från förra säsongen.

Engström har gjort tio mål och 33 poäng på 40 matcher i AHL och han har därmed gjort flest poäng av alla svenska backar i farmarligan den här säsongen. Engström ligger även sexa i backarnas poängliga i AHL. Under säsongens gång har backen också blivit uppkallad till Montréal Canadiens för spel i elva NHL-matcher, där det däremot inte blivit några poäng. Tidigare under säsongen har Engströms namn också dykt upp i trejdrykten, men han har ändå blivit kvar i Montréals organisation.

Nu kommer däremot ett tråkigt besked för Adam Engström. Den unge försvararen har drabbats av en överkroppsskada som gör att han blir borta i minst fyra veckor och därmed missar flera matcher för Laval Rocket.

L’attaquant Laurent Dauphin (haut du corps) est évalué sur une base quotidienne. Le défenseur Adam Engström (haut du corps) sera tenu à l’écart du jeu pour quatre semaines.



Forward Laurent Dauphin (upper-body) is day-to-day. Defenseman Adam Engström (upper-body) will be out for… — Rocket de Laval (@RocketLaval) February 25, 2026

Tidigare i sin karriär har den Järna-fostrade backen spelat juniorhockey i Djurgården innan han lämnade för spel i Rögle 2022. Där imponerade han stort i SHL och spelade till sig en plats i den svenska JVM-truppen 2023. Adam Engström var sedan också en nyckelspelare för Rögle när laget gick till SM-final 2024. Hans 22 poäng på 51 matcher under säsongen 2023/24 var tredje bäst av alla U21-spelare i SHL.

