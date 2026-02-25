Succésvenskens smäll – blir borta länge
Adam Engström har gjort succé i AHL den här säsongen.
Nu kommer dock ett tungt besked för svensken – som blir borta en längre tid med en skada.
I fjol stod Adam Engström för en fin debutsäsong i AHL med Laval Rocket. Han landade då in på fem mål och 27 poäng efter 66 matcher. Den här säsongen har 22-åringen dock fått en riktigt fin utveckling och redan slagit sin notering från förra säsongen.
Engström har gjort tio mål och 33 poäng på 40 matcher i AHL och han har därmed gjort flest poäng av alla svenska backar i farmarligan den här säsongen. Engström ligger även sexa i backarnas poängliga i AHL. Under säsongens gång har backen också blivit uppkallad till Montréal Canadiens för spel i elva NHL-matcher, där det däremot inte blivit några poäng. Tidigare under säsongen har Engströms namn också dykt upp i trejdrykten, men han har ändå blivit kvar i Montréals organisation.
Nu kommer däremot ett tråkigt besked för Adam Engström. Den unge försvararen har drabbats av en överkroppsskada som gör att han blir borta i minst fyra veckor och därmed missar flera matcher för Laval Rocket.
Tidigare i sin karriär har den Järna-fostrade backen spelat juniorhockey i Djurgården innan han lämnade för spel i Rögle 2022. Där imponerade han stort i SHL och spelade till sig en plats i den svenska JVM-truppen 2023. Adam Engström var sedan också en nyckelspelare för Rögle när laget gick till SM-final 2024. Hans 22 poäng på 51 matcher under säsongen 2023/24 var tredje bäst av alla U21-spelare i SHL.
