Adam Engström klev fram med fem poäng i natt. Nu ligger svensken också tvåa i backarnas poängliga i AHL.

Adam Engström hade fem poäng i nattens match.

Foto: Jonathan Tenca/CSM.

Laval Rocket vann med 7-2 mot Belleville Senators i natt. I matchen var det en spelare som stack ut rejält. Nämligen Adam Engström. Den svenska backen stod för ett mål och fyra assist och var med det bäst av alla på isen.

22-åringen gör sin andra AHL-säsong efter att ha lämnat Rögle och ser nu ut att ha blivit varm i kläderna. I AHL är han nu tvåa i backarnas poängliga med 14 poäng på 18 matcher. Bland svenskar i ligan är det också endast Felix Unger Sörum som är bättre.

Backen gjorde 22 poäng på 51 matcher för Rögle säsongen 23/24. Det blev sedan en flytt till Nordamerika där han nu alltså gör sin andra säsong i Laval Rocket.

Det har ännu inte blivit någon debut för Montréal Canadiens. Men med den här formen lär det väl snarare handla om när än om. Under det första av två mötet med Belleville Senators denna helg blev Adam Engström också matchvinnare med ett övertidsmål.

Source: Adam Engström @ Elite Prospects