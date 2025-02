Så spelas finalen i 4 Nations Face-Off

Det är dags för finalen i 4 Nations Face-Off. USA tar emot Kanada i TD Garden i Boston i natt. Kan amerikanerna upprepa sin seger i gruppspelsmötet i Montréal – eller kommer Kanada att slå tillbaka? Här är allt du behöver veta inför upplösningen av turneringen.

Det blir en ny holmgång mellan USA och Kanada i finalen i 4 Nations Face-Off. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Det blir en drömfinal mellan USA och Kanada i 4 Nations Face-Off.

Sverige och Finland gjorde vad de kunde för att skaka om förhandsfavoriterna, men kunde i slutändan inte tränga sig förbi dem i tabellen.

Efter gnistorna det slogs om mötet i Montréal natten mot söndag får vi se om finalen kan bjuda på lika många fyrverkerier. I den matchen lyckades amerikanerna effektivt stänga ned sina motståndare och begränsa dem till ett fåtal bra målchanser. Samtidigt stod Connor Hellebuyck mellan de amerikanska stolparna för en match som Jordan Binnington på andra sidan isen inte kunde matcha. Hellebuyck har varit väldigt stabil i de två matcher han startat medan Binnington bland högt och lågt. Här finns det en tydlig fördel för USA.

Något som oroar är dock den amerikanska skadesituationen. I mötet med Sverige saknades både bröderna Tkachuk, Auston Matthews – och nyckelbacken Charlie McAvoy. Den sistnämnde kommer inte till spel i finalen på grund av en överkroppskada. Matthew Tkachuk och Matthews tränade under onsdagen och väntas spela medan Brady Tkachuk saknades. Alla tre förväntas spela, men hur hämmade de är av eventuella skador är oklart.

Det går också rykten att USA försöker få stjärnbacken Quinn Hughes till Boston för att eventuellt ersätta McAvoy. Enligt reglerna ska USA egentligen behöva ha färre än 18 spelare tillgängliga för att kunna kalla in en ersättare. Tidigare under turneringen lyckades Kanada dock få in Thomas Harley i laget efter att Shea Theodore försvunnit med skada och Cale Makar blivit sjuk och missat mötet med just USA.

Fortsättning följer…

Speltips: De bästa spelen inför finalen i 4 Nations Face-Off

Amerikanerna firar segern mot Kanada i gruppspelsmötet med Kanada i 4 Nations.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Resultat och spelschema 4 Nations Face-Off

13/1 02.00: Sverige – Kanada 3–4 (0–2, 1–1, 2–0, 0–1) – Bell Centre, Montréal

14/1 02.00: Finland – USA 1–6 (1–1, 0–1, 0–4) – Bell Centre, Montréal

15/1 19.00: Finland – Sverige 4–3 (2–1, 1–2, 0–0, 1–0) – Bell Centre, Montréal

16/1 02.00: Kanada – USA 1–3 (1–1, 0–1, 0–1) – Bell Centre, Montréal

17/1 19.00: Finland – Kanada 3–5 (0–3, 0–1, 3–1) TD Garden, Boston

18/1 02.00: USA – Sverige 1–2 (1–2, 0–0, 0–0) TD Garden, Boston

21/1 02.00: Final: USA – Kanada – TD Garden, Boston

Hur slutade tabellen i 4 Nations?

Nation Matcher Målskillnad Poäng USA 3 10–4 6 Kanada 3 10–9 5 Sverige 3 8–9 5 Finland 3 8–14 2

Vem leder poängligan i 4 Nations?

Spelare Matcher Poäng Sidney Crosby, CAN 3 5 (1+4) Zach Werenski, USA 3 5 (0+5) Jake Guentzel, USA 3 4 (3+1) Mikael Granlund, FIN 3 4 (3+1) Connor McDavid, CAN 3 4 (2+2)

Laguppställningar

USA

Målvakter

Connor Hellebuyck

Jake Oettinger

Jeremy Swayman

Backpar

Zach Werenski – Jake Sanderson

Jaccob Slavin – Brock Faber

Noah Hanifin – Adam Fox

Skadad: Charlie McAvoy

Kedjor

Brady Tkachuk – Jack Eichel – Matthew Tkachuk

Jake Guentzel – Auston Matthews – Jack Hughes

J.T. Miller– Dylan Larkin – Matt Boldy

Brock Nelson – Vincent Trocheck – Kyle Connor

Utanför laget: Chris Kreider

Kommentar: Allt annat än att Connor Hellebuyck startar mot Kanada skulle vara en stor skräll. Winnipeg Jets-målvakten har bara släppt in två mål på de två matcher han spelat och rankas i dag som världens främsta burväktare. På backsidan står det klart att Charlie McAvoy missar matchen och ersätts av Jake Sanderson – om USA på något egendomligt sätt inte lyckas anmäla Quinn Hughes till turneringen.

Framåt fick Chris Kreider göra turneringsdebut mot Sverige då Matthew Tkachuk och Auston Matthews saknades. Allt tyder på att de ska spela i finalen, liksom Brady Tkachuk som utgick skadad mot Sverige, vilket gör att Kreider sannolikt hamnar utanför laget igen. Detta trots att han blev målskytt bara 35 sekunder in i matchen mot Tre Kronor.

Bland spelarna som stuckit ut mest för USA i turneringen – bortsett från Hellebuyck – är det värt att framhäva backarna Zach Werenski och Jaccob Slavin. Werenski för sina offensiva bidrag och Slavin för sitt prickfria defensiva spel. På forwardssidan har Dylan Larkin och Matt Boldy gjort fina avtryck med sin frenesi samtidigt som Jake Guentzel visat framfötterna med tre mål på tre matcher.

Jake Guentzel har varit en plåtlig målskytt för USA i 4 Nations Face-Off.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Kanada

Målvakter

Jordan Binnington

Adin Hill

Sam Montembault

Backpar

Devon Toews – Cale Makar

Josh Morrissey – Colton Parayko

Travis Sanheim – Drew Doughty

Utanför laget: Thomas Harley

Skadad: Shea Theodore

Kedjor

Brayden Point – Connor McDavid – Mark Stone

Sam Reinhart – Sidney Crosby – Nathan MacKinnon

Brandon Hagel – Anthony Cirelli – Mitch Marner

Travis Konecny – Sam Bennett – Brad Marchand

Utanför laget: Seth Jarvis

Kommentar: Kanada har, på gott och ont, hållit fast vid Jordan Binnington hela turneringen. Att de därför skulle byta målvakt inför finalen tycks osannolikt. St. Louis-keepern har släppt in flera mål han nog skulle vilja ha tillbaka, men står ändå noterad för två vinster på tre matcher. Han behöver spara sin bästa insats till sist för att Kanada ska ha en chans att matcha de favorittippade amerikanerna.

På backsidan tycks Kanada ha funnit stabilitet efter den struliga inledningen på turneringen där Shea Theodore försvann med skada tidigt i mötet med Sverige och Cale Makar sedan blev sjuk. Vi kan kallt räkna med att förstaparet med Makar och Toews spelar minst 25 minuter vardera i finalen. De övriga två backparen får ta det som blir över.

Framåt har evigt unge Sidney Crosby visat att han fortfarande är en spelare att räkna med. Den kanadensiska kaptenen toppar inte bara poängligan i turneringen, utan har även visat upp ett fint tvåvägsspel. Connor McDavid och Nathan MacKinnon må vara större och mer produktiva stjärnor 2025, men det finns ingen enskild individ i hockeyvärlden som tilldrar sig mer respekt än 87:an.

Brayden Point är en annan spelare som tydligt visat vilken stor tillgång han är för Kanada. Den trefaldige 90-poängsspelaren från Tampa Bay har flyttats upp till toppkedjan för att spela på Connor McDavids kant, ett drag som tycks gynnat både honom själv och McDavid. 28-åringen är en synnerligen smart spelare som alltid hittar rätt ytor i anfallszonen. Det gör honom till lagets x-faktor inför finalen.

Sidney Crosby gör en imponerande insats för Kanada i 4 Nations.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Hur sänds finalen i 4 Nations på TV?

01.45-05.30 Studio, TV6 och Viaplay

02.10: Matchstart USA – Kanada

Studion: Niklas Jihde, Peter Forsberg och Mattias Norström

Reporter: Frida Nordstrand

Kommentatorer: Niklas Holmgren och Mattias Norström

Hur avgörs finalen i 4 Nations Face-Off?

I 4 Nations är det bara en final mellan de två bäst placerade lagen i gruppspelet. Den spelas i TD Garden i Boston mellan USA och Kanada natten mot den 21 februari svensk tid. Pucken släpps cirka 02.10.

Skulle det vara oavgjort efter tre perioders spel följs den ordinarie speltiden av en förlängning. I gruppspelet var det tio minuters förlängning, tre-mot-tre, som följdes av en straffläggning om inget mål gjorts under övertiden. Men i finalen spelar man 20-minutersperioder fem-mot-fem tills ett av lagen avgjort matchen.

Utöver en nydesignad trofé delas det ut pris till turneringens mest värdefulla spelare (MVP). Spelarna i det vinnande laget får också dela på bonuspengar, men totalsumman har inte offentliggjorts.