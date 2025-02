USA-stjärnans svar – inför finalen: ”Vill spela”

USA:s coach Mike Sullivan lämnade ett kryptiskt besked på pressträffen.

Nu svarar Quinn Hughes själv på om han kan kallas in till finalen mot Kanada i 4 Nations.

– De har tagit oss till en final och förtjänar att spela, säger han enligt TSN.

Quinn Hughes och USA:s Mike Sullivan. Foto: Bildbyrån (montage).

När pucken släpps för 4 Nations Face-Off-finalen, natten till fredag, kommer USA ställa upp utan Charlie McAvoy. Detta på grund av en överkroppsskada. Quinn Hughes, som tvingades avstå från spel inför, har nämnts som en möjlig ersättare och är på väg till Boston. Frågan som återstår är om Vancouver Canucks backstjärna kan spela?



Efter en träning med Canucks under tisdagen, i röd no-contact-tröja, ger Quinn Hughes en uppdatering.



– Regler är regler. Jag får inte spela om inte någon annan skadar sig, och det vill jag såklart inte se, säger 25-åringen till media, enligt TSN, och fortsätter:

– Det har varit kul att kolla. Tufft för mig att kolla. Jag är nära många av USA-killarna och är stolt över hur de har spelat. Jag vill att de sex backarna som varit där ska spela. De har tagit oss till en final och förtjänar att spela.

Öppnar upp om tuffa beslutet: ”Extremt svårt”

Det Hughes är inne på är det faktum att turneringens regler stoppar USA från att kalla in en ersättare om antalet tillgängliga spelare inte går under sex backar, tolv forwards eller tre målvakter. Det betyder att Hughes inte får träna med USA inför Kanada-matchen, om inte något mer utgår med skada eller sjukdom.



– Det har varit svårt för mig. Jag vill spela och behöver vara där, säger stjärnan även efter sin träning.



Quinn Hughes var från början uttagen i den amerikanska truppen till 4 Nations, men missade Vancouvers sista fyra matcher inför och tvingades kasta in handduken. In kom istället Ottawas Jake Sanderson i laget.



– Inte för att vara dramatisk, men det var extremt svårt (att tacka nej till turneringen). Det är något jag har sett fram emot länge, säger Hughes och fortsätter:

– Det som avgjorde var att jag inte var hel frisk nog och inte var säker på om jag kunde bli sämre. Jag kände att jag inte kunde missa fler Canucks-matcher efter att jag rest hem från turneringen.