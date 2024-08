15 SHL-stjärnor med utgående kontrakt

ANNONS

SHL-säsongen 2024/25 har inte ens hunnit börja innan Rasmus Kågström blickar framåt. Inför den här säsongen går nämligen några av ligans största stjärnor in på sina sista år på sina avtal.

Stjärnmålvakterna har alla utgående kontrakt

"Han bör vara högt uppe på prioriteringslistan"

Fanns intresse från Schweiz redan inför säsongen - blir flytten en verklighet 2025?

Sista showen för profilen?

Linus Söderström, m, Skellefteå

27-åringen kom till Skellefteå från finska Ässät 2022 och har sedan dess vuxit ut till en gigant i SHL. Har haft intresse på sig från Nordamerika under sin tid i Västerbotten, men valde i våras att skriva på ett nytt ettårskontrakt med klubben. Linus Söderström trivs bra i Skellefteå, men skulle det bli ännu en succésäsong mellan stolparna lär locktonerna bara bli än högre från utlandet och från andra klubbar i SHL.

Lars Johansson, m, Frölunda

Målvaktsveteranen valde att lämna Ryssland och KHL efter säsongen 2021/22 för att skriva ett treårskontrakt med Frölunda. Under förra säsongen tog Lars Johansson ett kliv framåt i sin prestation och var tilldelades även Honken Trophy som ligans bästa målvakt. Målvakten fyllde 37 år i somras och ett beslut kring framtiden lär komma under den kommande säsongen. Väljer han att fortsätta spela finns nog inget annat alternativ än en fortsättning i Frölunda.

Joel Lassinantti, m, Luleå

Efter en mindre lyckad utflykt till ryska Sotji under säsongen 2020/21 valde Joel Lassinantti att återvända till Luleå på ett kontrakt fram till 2025. Det avtalet löper ut efter den här säsongen, men det är svårt att tänka sig att det blir något annat än en fortsättning i Norrbotten för målvakten? Lassinantti är något av en institution uppe i Luleå och han kommer förmodligen att bli kvar där fram till att han väljer att lägga plockhandsken på hyllan.

Emil Larmi, m, Växjö

Det finns gott om profilstarka målvakter med utgående avtal. Förutom Söderström, Johansson och Lassinantti har även finländaren Emil Larmi ett utgående avtal med klubben. 27-åringen har hittat helt rätt i Växjö och varit en av ligans bästa burväktare under sina år i klubben, men intresse för finländaren lär finnas från utländskt håll när kontraktet löper ut. Känslan är väl ändå att guldhjälten från 2022 blir kvar i Småland?

Arvid Lundberg, b, Skellefteå

29-åringen var en starkt bidragande anledning till att Skellefteå lyckades vinna SM-guld i våras och har sedan sin återkomst till klubben varit en viktig stöttepelare för stortalangen Elias Salomonsson. Arvid Lundberg har själv varit tydlig med att han gärna stannar i klubben och han bör vara högt uppe på prioriteringslistan för general managern Erik Forssell när det kommer till att förlänga spelares avtal.

Christian Folin, b, Frölunda

33-åringen gör nu sin fjärde säsong i Frölunda och han har under sina år hemma på västkusten varit en viktig pusselbit i Göteborgarnas lagbygge. Christian Folin är inte en flashig offensiv back, utan har sina styrkor i det defensiva spelet. Där är han bland de bästa backarna i ligan och jag har svårt att tänka mig något annat än att Fredrik Sjöström kommer ligga på Folin och hans representanter under hösten för att få till en tidig förlängning. Annars lär han vara högvilt på den svenska marknaden framåt vintern.

Michael Kapla, b, Rögle

Michael Kapla har vuxit in i SHL-kostymen på ett fint sätt under sina år i Skellefteå och Rögle och var förra säsongen SM-finalistens poängbäste back. Amerikanen har höjt sitt marknadsvärde under sina år i Ängelholm och lär kunna ha intresse från klubbar i Schweiz, samtidigt som SHL-klubbarna är väl medvetna om hans kvaliteter. Samtidigt har han hittat en bra roll i Rögle och Hampus Sjöström lär vara mer än villig att säkra upp 29-åringens tjänster några säsonger till.

Jesper Sellgren, b, Luleå

Redan inför den här säsongen fanns det schweiziskt intresse för Jesper Sellgren, som i slutändan blev kvar i Luleå där han nu går in på sitt sista år på kontraktet. Fortsätter han på den inslagna vägen lär intresset ta ny fart under hösten och vintern – och då står inte ett SHL-kontrakt “i vägen” för backen. Luleå lär göra vad de kan för att behålla honom och det vore närmast ett tjänstefel om Henrik Gradin åtminstone inte hör sig för kring en eventuell hemkomst till Ö-vik för backen, men frågan är om Sellgren kan nobba locktonerna från Schweiz om bud kommer i vinter?

André Petersson, fw, HV71

Redan under sommaren såg André Petersson ut att lämna HV71, trots ett år kvar på kontraktet. I slutändan satte sig alla parter ned och löste diskussionerna, varpå Petersson kommer att vara en HV71-spelare även denna säsong. Till våren, då? Intresse verkar ha funnits från Schweiz under sommaren och visar det sig att stjärnan inte fungerar under HV71:s nya ledarskap med Chris Abbott och Anton Blomqvist finns chansen/risken (beroende på hur man ser det) att Petersson letar sig vidare. Mitt stalltips är emellertid att Petersson rättar in sig i ledet, hjälper HV71 att lyfta fram sina positioner och sedermera också förlänger sitt kontrakt.

Lucas Elvenes, fw, Leksand

Det fungerade inte alls i HV71 för forwarden, men i Dalarna och Leksand verkar Lucas Elvenes ha prickat rätt. Efter en stark debutsäsong i Leksand lyfte Elvenes sitt spel ytterligare under den gångna säsongen, där han till slut noterades för 37 poäng (12+25) på 52 grundseriematcher och således slutade på en andraplats i lagets interna poängliga. Förutom Leksand lär många andra SHL-klubbar anmäla sitt intresse för 24-åringen under säsongen, om Leksand inte säkrar upp hans signatur tidigt. Klubbar i Schweiz lär hålla Elvenes på sin radar – och jag håller det inte heller som omöjligt att NHL-intresse kan uppstå om forwarden bibehåller sin höga nivå i vinter. Hur som helst blir han spännande att följa den här säsongen.

Broc Little, fw, Linköping

Amerikanen går nu in på sin tionde säsong i Linköping där han gått och blivit en regelrätt klubbikon. Broc Little börjar förvisso komma upp i åldern (fyllde 36 år i våras), men under den gångna säsongen visade han att han alltjämt håller toppklass i SHL med sina 41 poäng (17+24) på 52 grundseriematcher. I Littles fall handlar det nog mycket om hur han känner sig under säsongen och om han har ett till år i sig efter den kommande säsongen. Har han det så har jag svårt att se att det ska bli spel i någon annan klubb än Linköping.

Linus Omark, fw, Luleå

Artisten kom hem till Luleå för att vinna SM-guld och har nu ett år kvar på sitt avtal med klubben. Lite “Last Dance”-vibbar får man när man ser hur Luleå stärkt upp bakom Linus Omark den här säsongen, då man vet att det mycket väl kan bli hans sista säsong. Luleå kommer att vara med och bråka om SM-guldet i vår och skulle man gå hela vägen så ser jag det inte som omöjligt att Omark väljer att avsluta på topp. Annars tillåter hans spelstil att spela högt upp i åldern och är bara kroppen och knoppen nog fräsch så lär en fortsättning inte vara utesluten för 37-åringen även efter den kommande säsongen. I sådana fall lär det också bli i Luleå, även om Genève-Servette säkerligen hade tagit emot honom med öppna armar.

Fredrik Händemark, fw, Malmö

Fredrik Händemark valde att ge utlandskarriären en chans i både San Jose och St. Petersburg, men när det inte riktigt klickade i Ryssland valde masen att flytta hem till Sverige och Malmö. Där går han nu in på sin sista säsong i en klubb som inför denna säsong valt att bygga om laget rätt ordentligt. Händemarks framtid i Malmö hänger så klart mycket på om klubben dels håller sig kvar i SHL, dels om laget börjar ta kliv i rätt riktning. Centern skulle säkerligen få välja och vraka bland SHL-klubbarna om han skulle välja att gå vidare från Malmö och om han inte blir kvar där hade jag personligen gärna sett honom i Leksand, där han en gång i tiden ju gjorde sin SHL-debut.

Anton Bengtsson, fw, Rögle

Flytten från Jönköping till Ängelholm har blivit en jackpot för Anton Bengtsson, som under sina år i Rögle vuxit ut till en nyckelspelare i Ängelholmslaget och som i dag är lagkapten. Bengtsson har haft en tendens att tidigt skriva nya kontrakt, men går nu in i den här säsongen med ett utgående avtal. Det är väl ingen vågad gissning att HV71, där Bengtsson spenderade sju SHL-säsonger och som nu anställt Chris Abbott, lär anmäla sitt intresse för smålänningen.

Pär Lindholm, fw, Skellefteå

Pär Lindholm fick vikariera som lagkapten under en period av förra säsongen när Jonathan Pudas drogs med skadebekymmer och i ett så offensivt skickligt lag är Lindholms balanserade centerspel livsviktigt. 32-åringen fick i våras vinna ett efterlängtat SM-guld efter fem SM-silver och har alltjämt några bra år kvar på sin karriär, något Skellefteås general manager Erik Forssell lär vilja nyttja. Annars lär intresse finnas i Schweiz för spelare av Lindholms kaliber, om han nu skulle vilja ta med familjen på ett sådant typ av äventyr.

TV: Norske talangen om veteranernas practical joke