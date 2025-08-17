Småkronorna som imponerade mest i slutspelet

Hlinka Gretzky Cup fick ett trist slut för Småkronorna. I finalen mot USA föll man med 5–3 under lördagskvällen. Här tar Hockeysveriges.se:s juniorskribent Jacob Smeds en närmare titt på fem spelare som imponerade under slutspelet.

Axel Elofsson och Elton Hermansson. Foto: Steven Ellis och Bildbyrån/Andreas Sandström.

Marcus Nordmark, Djurgårdens IF:

Marcus Nordmark spred självförtroende till hela laget med sin skicklighet och spelintelligens. Djurgårdsforwarden var dominant i semifinalen mot Finland och såg på egen hand till att Småkronorna nådde final. Han avslutade turneringen med sju mål och tolv poäng, bara en poäng ifrån poängrekordet som bland andra Jarome Iginla och Matvei Michkov delar.

Axel Elofsson, Örebro HK:

Axel Elofsson är en skicklig tvåvägsback som spelade en nyckelroll i Småkronornas offensiv. Med sina elva poäng tangerade han poängrekordet för backar i Hlinka Gretzky Cup. Örebrobacken var Sveriges förstaback i powerplay under hela turneringen. Från blålinjen styrde han en effektiv offensiv som mäktade med tio powerplaymål på fem matcher.

Ludvig Andersson, Örebro HK:

Örebros tvåvägsforward arbetade hårt i det tysta under hela turneringen. Småkronorna snittade 13 utvisningsminuter per match och det svenska boxplayspelet fick slita hårt. Tillsammans med spelare som Mikael Kim, Malte Gustafsson och Theodor Knights slet Andersson förtjänstfullt i numerärt underläge. I slutspelets täta matcher kom Ludvig Andersson till sin rätt med sitt hårda och kompromisslösa spel.

Theodor Knights, MoDo Hockey:

Småkronorna fick erfara att slutspelsmatcher mot Finland och USA är något helt annat än en gruppspelsmatch mot Tyskland. Denna svenska årskull har en bländande offensiv, men laget saknar samma bredd bakåt. Där blev Theodor Knights en defensiv stöttepelare. Modo-backen bidrog stort till att Sverige kunde stå upp fysiskt mot de storvuxna finska och amerikanska lagen.

Elton Hermansson, MoDo Hockey:

MoDo-forwarden visade sitt fina handledsskott tidigt i finalen när han snärtade in 1–0 redan efter tio sekunder. Det var också Hermansson som gav Småkronorna vittring i början av tredje perioden med reduceringen till 3–4. Genom hela turneringen visade han sin offensiva skicklighet och var en av Hlinka Gretzky Cups bästa dribblare.